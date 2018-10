Držitelku Nobelovy ceny ještě v březnu odmítli zapsat na Wikipedii jako nedůležitou

Donna Stricklandová získala Nobelovu cenu za fyziku společně s Gérardem Mourouem a Arthurem Ashkinem. Zatímco oba vědci měli na Wikipedii profil od roku 2005, Strickladová jej má až od tohoto týdne. Správce anglické mutace otevřené encyklopedie její heslo v březnu odmítl s tím, že není důležité.

Kanaďanka Donna Stricklandová se tento týden stala jednou z ženských laureátek Nobelovy ceny za fyziku. Stalo se tak po pětapadesáti letech mužské nadvlády v této kategorii.

Ještě do začátku října přitom neměla žádný profil v anglické verzi Wikipedie, a to přesto, že jej v březnu chtěl jeden z uživatelů otevřené encyklopedie vytvořit. Správce článků jej tehdy odmítl jako nedůležitý, informoval britský deník The Guardian.

Chvíli po úterním zveřejnění vítězů se však tvůrci Wikipedie pustili do úpravy profilu Stricklandové a nyní si informace o výzkumu docentky na univerzitě ve Waterloo a někdejší předsedkyně společnosti Optical Society lze přečíst v devíti jazykových mutacích včetně češtiny.

Stricklandová získala Nobelovu cenu společně s Gérardem Mourouem a Arthurem Ashkinem za práci na technice zesilování laserového svazku. A zatímco její jméno se na Wikipedii objevilo až letos, oba její kolegové zde figurují již třináct let.

Ocenění pro ženu po 55 letech

Docentka kanadské univerzity z Ontarijské provincie se stala ženskou nositelkou Nobelovy ceny za fyziku po 55 letech. Naposled ji v roce 1963 získala Maria Goeppert-Mayerová za výzkum atomového jádra. Úplně první pak byla Marie Curie-Skłodowská v roce 1903.

Strickladová, pozitivně naladěna, pro kanadský deník Canadian Press poznamenala, že oceňování ženských vědkyň se neustále zlepšuje. "Neustále míříme vpřed."

Výbor pro udělování Nobelových cen si opomíjení úspěšných žen uvědomuje. "Znepokojuje nás, že v celkovém součtu nebylo oceněno více žen. Myslím si, že existuje mnohem více žen, které by si cenu zasloužily," uvedl Göran Hansson, místopředseda správní rady Nobelovy nadace.

Výhra Stricklandové tak znovu otevřela diskuzi ohledně počtu žen, které se za 117 let udělování ocenění staly vítězkami. Ze všech 923 dosavadních Nobelových cen si diplom a medaili odneslo pouze padesát žen.

Kanaďanka však věří, že její vítězství inspiruje i další mladé vědkyně, aby se zapojily do výzkumu. "Jestli si někdo myslí něco, čemu nevěříte, stůjte si za svou pravdou a pokračujte v tom, co děláte. Tím jsem se vždycky řídila já," uvedla Stricklandová.

Historka mimo jiné odhalila, jak málo hesel o význačných ženách je v oblíbené internetové encyklopedii. Podle webu The Guardian pouze 17 procent hesel týkajících se známých osobností patří ženám.

