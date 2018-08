Proč koupit kolo v sezóně?

Letní dny jsou v plném proudu, cyklisté vyráží na oblíbené vyjížďky, obvykle s cílem odpočinku u vody s vychlazeným pivečkem v ruce, či vyráží za zahraničním dobrodružstvím do vysokohorských oblastí. Chtěli byste se také oddat víru aktivního léta, ale nemáte kolo? Během léta máte tři možnosti výběru kola. Jaké? Pojďme se na ně společně podívat!

1. Slevy kol

Letní slevy jedou opět na plné obrátky, což platí samo sebou i pro svět cyklistiky. Slevy najdete na vybraná horská kola, stejně jako na silniční, treková či elektrokola. Slevy letní sezóny představují skvělou příležitost, jak si pořídit kvalitní kolo za velice příjemnou cenu. Menší nevýhodou je, že si nemůžete vybírat ze všech modelů a jsou také přebrané velikosti, tudíž může chvíli trvat, než najdete kolo splňující vaše představy a rovněž jeho odpovídající velikost. Pokud ale hledáte super kolo za výhodnou cenu, tak se nenechte odradit zúženým výběrem a vrhněte se do prodejen kol.

2. Výprodej testcentra

Pokud zamíříte do speciálek, setkáte se u některých prodejen se službou testcentra. Takové testcentrum funguje na principu otestování modelů před samotnou koupí, abyste si nepořizovali zajíce v pytli. Mimo to někteří nadšenci každým rokem navštěvují testcentrum, aby mohli vyzkoušet nová esa na trhu. A právě během letních prázdnin speciálky spouštějí výprodeje tescenter, kde pochopitelně seženete to nejlepší. Můžete si tak touto cestou pořídit špičkové kolo­ za velice pěknou cenu. Na druhou stranu máte k dispozici pouze zúžený výběr velikostí. Přestože na kole, které si z testcentra vyberete, již někdo před vámi jezdil, servisní pracovníci si dávají záležet, aby byly modely ve skvělé kondici. Prohlédněte si testovací kola a využijte až 50% slev. V testcentru naleznete kola prémiových výrobců jako je SCOTT, CANNONDALE či TREK.

3. Již nablýskané novinky 2019

Pro fajnšmekry, kteří si potrpí na inovačních technologiích, se v tuto dobu dostávají do prodejen již modely nadcházející sezóny, tedy kola s vizitkou 2019. Výběr v předstihu není ještě příliš široký, ale některé špičky již k sehnání jsou. Např. již dnes koupíte revoluční "karbonovou raketu" pro XC tratě, Cannondale F-Si 2019, která nekompromisně žehlí nerovnosti z kopce dolů a s neuvěřitelnou lehkostí vyletí zpět nahoru. Kola z kolekce 2019 budou během podzimu a zimy postupně přibývat na prodejnách, což platí např. pro největší pražskou speciálku na jízdní kola HARFASPORT.

Sečteno podtrženo, během letních prázdnin je ideální čas pro nákup kola za výhodnou cenu, ale je třeba být trpělivý/á a vyhradit si čas na hledání toho pravého pro vás.