Proč jsou bezpečnostní dveře klíčové pro ochranu domova

Domov je místo, kde se chceme cítit bezpečně a v klidu. Bohužel statistiky ukazují, že většina vloupání do bytů probíhá právě přes vstupní dveře. Obyčejné dveře totiž zloději překonají během několika minut. Jak tomu zabránit?

Řešením jsou bezpečnostní dveře, které výrazně snižují riziko vloupání a chrání nejen váš majetek, ale i vaše soukromí a pocit bezpečí.V Česku bohužel stále existují lidé, kteří o nich neví a vystavují se zbytečně nebezpečí.

Proč si pořídit bezpečnostní dveře do bytu?

Pokud stále váháte, zda investovat do bytových bezpečnostních dveří, měli byste vědět, že kvalitní bezpečnostní dveře přinášejí několik zásadních výhod:

Ochrana proti vloupání - Moderní dveře bezpečnostní jsou konstruovány tak, aby odolaly různým metodám vniknutí, včetně vypáčení, odvrtání zámku nebo použití hrubé síly.

- Moderní jsou konstruovány tak, aby odolaly různým metodám vniknutí, včetně vypáčení, odvrtání zámku nebo použití hrubé síly. Vyšší odolnost proti požáru - Mnoho bezpečnostních dveří disponuje také protipožární odolností, což může v krizové situaci zachránit životy.

- Mnoho bezpečnostních dveří disponuje také protipožární odolností, což může v krizové situaci zachránit životy. Zvuková a tepelná izolace - Kvalitní bezpečnostní dveře do bytu pomáhají snížit hluk z chodby a zároveň zlepšují tepelnou izolaci, což přispívá k úspoře energií.

- Kvalitní pomáhají snížit hluk z chodby a zároveň zlepšují tepelnou izolaci, což přispívá k úspoře energií. Dlouhá životnost - Díky robustní konstrukci a kvalitním materiálům mají bezpečnostní dveře vysokou odolnost proti opotřebení a vydrží desítky let.

Jak vybrat správné bezpečnostní dveře?

Ne všechny bytové bezpečnostní dveře poskytují stejnou úroveň ochrany. Při výběru se proto zaměřte na několik důležitých parametrů.

Bezpečnostní třída

Bezpečnostní dveře se rozdělují do šesti tříd podle odolnosti proti vloupání. Pro byty se nejčastěji doporučují dveře ve třídě 3 nebo 4, které dokážou odolat i zkušeným zlodějům s profesionálním nářadím.

Konstrukce a materiál

Kvalitní dveře bezpečnostní mají ocelovou konstrukci a jsou vyplněny speciální výztuhou, která zabraňuje jejich snadnému proražení. Důležitým prvkem je také zesílený rám a pevné kotvení.

Bezpečnostní zámek

Silné dveře samy o sobě nestačí - je nutné mít i kvalitní zámkový systém. Ideální volbou je vícebodový zámek.

Instalace do stávající zárubně

Pokud nechcete provádět složité stavební úpravy, může se stát, že se rozhodnete nainstalovat bezpečnostní dveře do stávající zárubně. Je pravda, že některé dveře je možné osadit do původní kovové zárubně, bohužel ale nikdy nebudou těsnit tak, jak je potřeba. To znamená, že bude snazší je násilně překonat, bude jimi procházet více hluku a zároveň unikat teplo.

Bezpečnostní dveře jako investice do klidu

Pořízení bezpečnostních dveří není jen o ochraně majetku - je to především investice do pocitu jistoty a bezpečí. Když víte, že váš byt chrání dveře s vysokou odolností, můžete klidněji spát a bez obav opustit domov, ať už na pár hodin, nebo na delší dovolenou.

Navíc bezpečnostní dveře mohou pozitivně ovlivnit hodnotu vaší nemovitosti a někdy i snížit náklady na pojištění domácnosti.

Pokud se tedy rozhodujete, zda si pořídit bezpečnostní dveře do bytu, odpověď je jasná: Ano. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak ochránit sebe, svůj majetek a svůj klid. Jen se vždy raději obraťte na spolehlivého dodavatele dveří s dlouholetými zkušenostmi v oblasti bezpečnostních dveří pro byty i domy.