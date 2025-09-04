Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Proč je izolace střechy nejchytřejším začátkem cesty k energeticky úspornému domu

komerční článek
před 1 hodinou
V době neustále rostoucích cen energií hledá každý majitel nemovitosti efektivní způsoby, jak snížit provozní náklady svého domova. Mnozí začínají výměnou oken nebo zateplením fasády. To jsou důležité kroky, ale nezapomínejte na tu nejpodstatnější část – střechu. Střechou z domu uniká nejvíce drahocenného tepla, což potvrzují odborné studie i základní fyzikální zákony.
Teplý vzduch stoupá vzhůru, peníze letí ven oknem… respektive i střechou

Princip je jednoduchý: teplý vzduch je lehčí než studený, a proto přirozeně stoupá vzhůru. V rodinném domě se tak veškeré teplo vyprodukované topným systémem hromadí pod stropem nejvyššího patra a následně uniká konstrukcí střechy pryč. Pokud střecha není dostatečně izolovaná, může tudy unikat až 30 % veškeré tepelné energie. To znamená, že téměř třetinu nákladů na vytápění doslova posíláte bez užitku do venkovního prostředí.

Kvalitní izolace z kamenné vlny je skvělým řešením, jak těmto únikům zamezit a zajistit stabilní teplotu v domě po celý rok. V zimě brání únikům tepla, zatímco v létě naopak zamezuje pronikání horka dovnitř. Díky tomu se obytné podkroví v letních měsících nepřehřívá a udržuje si příjemnou teplotu i bez nákladné klimatizace.

Výhody, které pocítíte nejen v peněžence

Hlavním motivem pro zateplení střechy jsou samozřejmě finanční úspory, které se projeví na výrazně nižších účtech za energie. Tím ale výhody nekončí.

Správně provedené zateplení kamennou vlnou přináší další benefity, mezi které patří akustický komfort, protože minerální vlna skvěle pohlcuje a tlumí hluk z okolí. Navíc se jedná o nehořlavý materiál, takže významně zvyšuje požární odolnost střešní konstrukce. Zateplení chrání i konstrukci krovu před kondenzací vodních par a vzniku plísní a může tak prodlužit její životnost. Kromě toho má energeticky úsporný a komfortní dům vyšší tržní hodnotu.

Jaký materiál a postup zvolit?

Na trhu existuje celá řada izolačních materiálů, od minerální vlny (kamenné nebo skelné vaty) přes polystyren až po PIR/PUR desky. Kamenná vlna se jeví jako ideální volba díky svým tepelným, akustickým a protipožárním vlastnostem.

Střechy se nejčastěji zateplují mezi a pod krokvemi. To je osvědčený způsob. Izolace se vloží mezi krokve a doplní se o souvislou vrstvu pod krokvemi. Tato druhá vrstva je klíčová pro eliminaci tepelných mostů, které jinak představují samotné krokve.

Stále populárnější je i zateplení nad krokvemi, kdy je izolační vrstva položena po celé ploše střechy nad krokvemi. Tím se zcela eliminují tepelné mosty a nesnižuje se obytný prostor v podkroví. Navíc může v interiéru zůstat viditelná přiznaná konstrukce dřevěného krovu.
Zvolit můžete i foukanou izolaci, která se hodí především pro zateplení půdních prostor a hůře přístupných dutin.

Ať už stavíte nový dům, nebo plánujete rekonstrukci, investice do kvalitní izolace střechy se vždy vyplatí. Je to krok k úsporám, komfortu i zdravému vnitřnímu prostředí vašeho domu.

 
