Proč je důležité hloubkové čištění nábytku a koberců

Strojové čištění a ošetření nábytku a koberců odstraní nejen prach a běžné nečistoty, ale poradí ti také s roztoči a jinými nebezpečnými mikroorganismy.

Nejen v domácnostech, ale především v kancelářích a veřejných prostorách, nejvíce trpí koberce. Běžné vyluxování klasickým vysavačem je pouze krátkodobým řešením s nepříliš dobrým efektem. Špína se dostává stále hlouběji a klasický vysavač si s ní už zkrátka neporadí. Proto je ideálním řešením pravidelné hloubkové čištění koberců.



• Tento způsob zbaví koberec nejen prachu a běžných nečistot, ale také roztočů, zvířecích chlupů a alergenů.



• Kromě toho se díky strojovému čištění koberec zbaví nežádoucích pachů a příjemně se provoní.



Prakticky stejným způsobem probíhá také hloubkové čištění nábytku. Profesionální čištění koberců a čalounění zajistí rovněž delší životnost těchto bytových prvků a vy logicky ušetříte náklady do budoucna.



Staré skvrny budou pryč

Strojové hloubkové čištění si dokáže poradit s odolnými skvrnami od jídla, nápojů, a dokonce i od kávy. Každý z nás má jistě tu zkušenost, že vylitá káva zanechá flek, který je i po důkladné snaze odstranit ho, prostě stále viditelný.

• Profesionální úklidové služby využívají ve velké míře lidé s různými alergiemi, astmatem a dalšími dýchacími obtížemi.

• Je to také vhodné řešení v prostorách, kde se zdržují malé děti.

Budete tak mít jistotu, že vaše ratolest nebude při průzkumném lezení po zemi do sebe vdechovat nebezpečné mikroorganismy a prach.



Co je to hloubkové čištění



Hloubkové čištění nábytku probíhá v několika fázích. Nejprve se odstraní veškeré volně stojící a ležící předměty. Poté se povrchy důkladně vysají, čímž se odstraní prach a odpadky. Přichází na řadu pečlivý výběr vhodného úklidového prostředku, aby byl výsledek co nejvíce dokonalý a aby se nábytek nepoškodil. Závěrečnou fází je důkladné proschnutí ošetřovaného nábytku. Je možné využít ventilátory, průvan nebo jiný způsob pro maximální urychlení této konečné fáze.