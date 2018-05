Připravte se na sucho. Zalévejte vodou z čističky STMH

Rozdíl vlhkosti od obvyklého stavu v období let 1961- 2010 | Foto: Hellstein

Určitě jste si také všimli, že posledních pár týdnů mělo podle předpovědi sprchnout. Lidé odcházeli z domovů vybaveni deštníky a nakonec jich stejně nebylo potřeba. Přitom trochu osvěžujícího deště by příroda určitě ocenila.

Někdy jsou vedra a sucha tak úporná, že dojdou i pracně nastřádané zásoby dešťovky a nezbývá než vodu na zálivku natočit z kohoutku. Obzvlášť na malém městě a venkově může vzácná kapalina opravdu chybět. Firma Hellstein vyvinula domácí čističku STMH, která dokáže recyklovat odpadní vodu tak dokonale, že ji můžeme znovu využít také na zalévání. S ničivým suchem už dokážeme zatočit jednou provždy.

Dešťovka je beze sporu výborným zdrojem vody na zalévání a její využívání dnes navíc podporují různé dotační programy. Proto pořízení nádrže a čerpadla pro mnoho lidí přestalo být nedosažitelným luxusem. Počasí si však s námi poslední dobou zahrává. Klima se naneštěstí mění takovým způsobem, že podle předpovědí dostatek vláhy z nebe očekávat nemáme. Přestože je čerpadlo na dešťovou vodu užitečný vynález, v této situaci nám moc nepomůže.

Ekologické řešení na dosah

Ve společnosti Hellstein se rozhodli hledat zdroj užitkové vody na jiném místě. Věděli jste, že tříčlenná domácnost denně vyprodukuje v průměru až 600 litrů odpadních vod? To je docela velké množství, které odteče do kanalizace. Stačilo tedy jen najít způsob, jak znečištěné vodě vrátit život, abychom měli šanci ji znovu využít. Ukázalo se, že domácí čistička STMH je právě takovým řešením, které na trhu dlouho chybělo.

Přečištěná voda splňuje přísná hygienická pravidla a je natolik kvalitní, že s ní můžeme bez problémů zalévat. Zbylou vodu můžeme nastřádat v nádrži na horší časy. Po získání potřebných povolení není problém vypustit ji do veřejné kanalizace, která není napojená na obecní čističku. Můžeme ji také nechat zasáknout do půdních vrstev nebo vypustit do říček, rybníků a jiných povrchových vod. Zařízení je proto ideální pro zahrádkáře, obyvatele venkova nebo chalupáře, čili pro ty, kdo nemají připojení na městskou kanalizaci.

Efektivní řešení za každých okolností

Čistička STMH je jediný systém s třístupňovým čištěním na českém trhu. Jednoduše navržené zařízení pracuje zcela samostatně a stabilně s maximální účinností, aniž by vydávalo jakýkoliv hluk. Díky důmyslnému způsobu úpravy vody nemusí majitel čističky za běžného provozu provádět neustálou kontrolu směsného kalu, doplňovat enzymy a mikroorganismy, ani pravidelně zajišťovat její vývoz. Na rozdíl od klasických čističek, které je potřeba měsíčně vyvážet, odvoz směsného kalu u STMH je nutný pouze jednou za tři až deset let podle zátěže, a proto se zařízení obejde prakticky bez údržby. Čistička od Hellstein šetří peníze nejen za měsíční vývoz, jehož náklady se pohybují v tisícikorunových částkách.

Nádrže jsou vyrobeny z odolného plastu polyetylénu a polyamidu, které drží pohromadě nerezovými součástky. Díky tomu není nutné zařízení před zapuštěním do země podbetonovat. Jednotlivé díly navíc nepodléhají zvýšenému opotřebení a jejich životnost se odhaduje až na 100 let. Instalace je podle návodu natolik snadná, že ji zvládne zručný kutil svépomocí.

Hellstein připraví komplexní řešení na míru

Nejlepším cestou je setkání přímo u vás doma se zkušeným konzultantem, který pomůže s výběrem zařízení vhodným pro vaše podmínky a připraví řešení přímo na míru. Komplexní cenová nabídka pak bude zahrnovat cenu za celou čističku, přípravu jednotlivých povolení, projektovou dokumentaci pro úspěšné schválení vodohospodářským úřadem, zajištění výkopových prací, montáž, zprovoznění a zaškolení odborným technikem.

Čističku odpadních vod STMH si každý může také přijet prohlédnout. Specialisté z Hellstein vám ve skladovém centru v Šenově u Ostravy rádi ukážou, jak systém funguje, odpoví na všechny dotazy.