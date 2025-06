"From zero to hero." Přemysl Oráč 2.0, bájný kníže jako král sociálních sítí

Jak by to vypadalo, kdyby Přemysl Oráč žil v dnešní době a místo pluhu by vládl sociálním sítím? Odpovědí je nové originální video Ondřeje Svobody, popularizátora umělé inteligence, který historii rád převléká do digitálního kabátu.

S pomocí nástrojů generativní AI vytvořil video, ve kterém se mytický zakladatel rodu Přemyslovců a první český kníže stává online celebritou. Samozřejmě s nadhledem a ironií, nechybí ani výzva k odběru, pokud chcete královského contentu vidět víc. Video: youtube.com/@ondrejsvoboda1 Podle Svobody je výroba podobného videa záležitostí jednoho odpoledne. Byť není technicky dokonalé, svůj účel plní. Jen šest hodin od zveřejnění vidělo video na sociálních sítích díky Svobodovi téměř 100 tisíc lidí. A ti všichni tak vědí nejen o Přemyslu Oráčovi a jeho seznámení s Libuší, ale také o bramborách, které v té době Přemysl rozhodně nemohl orat, neb brambory se do českých zemích dostaly až v 17. století… Pozorným fanouškům, kteří na chybu hned upozorňovali, se Svoboda omluvil. Paradoxem možná je, že za bramborovou chybou stojí rovněž AI, na níž obsah videa Svoboda nechal. "Kdybych věděl, jaký poprask brambory způsobí, dal bych si na ně větší pozor," směje se Svoboda. Nová cesta, jak přibliž historické události dětem? "Alois Jirásek se možná otáčí v hrobě, když jeho Staré pověsti české dostávají tento remake. Přemysl Oráč, Libuše a jejich love story," uvedl své video Svoboda na YouTube. Těžko soudit, jak by Alois Jirásek na video nahlížel. Vždyť byl sám učitelem dějepisu a jistě se stejně jako dnešní pedagogové potýkal s výzvou, jak své žáky a studenty zaujmout.