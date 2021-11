Představení nového online casina Apollo Games

Nové české casino Apollo Games

Na českém internetu se nedávno objevilo nové online casino s názvem Apollo Games. Hráče přirozeně zajímá, co je tohle casino zač, kde se vzalo a hlavně, zda vlastní českou licenci.

Apollo Games skutečně patří mezi legální česká online casina. Tato společnost získala licenci na provoz internetového casina začátkem roku 2021, web ale spustila zhruba až o půl roku později. Apollo Games, jako nejmladší české online casino, vstupuje do poměrně silně konkurenčního prostředí. Internetových casín totiž funguje v Česku už několik. Může mladá a moderní společnost Apollo Games prorazit a zaujmout české hráče? To se teprve uvidí, šanci má ale slušnou - od jiných casin se totiž liší hned v několika ohledech. A právě to by mohlo hráče do Apollo Games přilákat.

Moderní prostředí pro náročné hráče

Na první pohled zaujme casino Apollo Games svými povedenými stránkami, které jsou přizpůsobené i pro mobilní zařízení. Uživatelské prostředí online casina je opravdu příjemné, orientace v něm je snadná a velmi intuitivní. Jednoduchá je i registrace, kterou lze celou vyřídit online z pohodlí domova.

K snadnému vyhledání her slouží jednoduchá lišta s tlačítky. Můžete si tak vybrat, zda chcete hrát automaty 3válcové, 4válcové nebo 5válcové. A své nejoblíbenější automaty si můžete přidat mezi "oblíbené" a získat k nim tak rychlý přístup. Celé stránky jsou přirozeně kompletně v českém jazyce.

Originální hry, jackpoty i speciální bonus

Jak už jeho název napovídá, zaměřuje se Apollo Games casino na výherní automaty od Apolla. Zatím jich tu je 37, mezi nimi najdeme oblíbené klasiky, ale také originální kousky, které v žádném jiném casinu nejsou. Takovým automatem je třeba výherní automat Pinky Cat. Tato hra inspirovaná Růžovým panterem se velmi rychle vyšplhala mezi nejoblíbenější Apollo sloty. Oblibu si získala i mezi hráči hrajícími o skutečné peníze. Není divu, nabízí totiž krásnou výhernost 99 %.

Chtějí-li si hráči v Apollo Games casinu zahrát o skutečné peníze, musí se napřed zaregistrovat. Návod na rychlou a snadnou online registraci najdete zde. Samozřejmostí je, že i v Apollo Games čeká na nové hráče bonus za registraci. A je opravdu zajímavý. Odměnou za registraci získají hráči nárok na bonus až 5 000 Kč. Oproti běžným vkladovým bonusům, na které jsou casinoví hráči zvyklí, se tento bonus neodvíjí pouze od výše prvního vkladu, ale od součtu všech vkladů uskutečněných do 30 dnů od registrace. Na hráče pak čekají také další bonusy, třeba pravidelný bonus na Hru týdne, nebo nepravidelné dárky v podobě free spinů nebo jiných prémií.

Hráče, kteří si rádi zahrají o peníze, také potěší, že na všech hrách v Apollo Games (včetně speciální Apollo rulety) běží progresivní casino jackpoty. Ty mohou narůstat až do statisícových hodnot a trefit je lze jakýmkoli spinem, klidně i tím za minimum. Díky jackpotům tak mají i hráči točící za nízké sázky šanci na vysokou výhru.

18+ | Hrajte zodpovědně. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.