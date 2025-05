Historie bitcoinu: Od nákupu pizzy za 22 miliard korun po digitální zlato 21. století

Letos je to 15 let, kdy programátor Laszlo Hanyecz zaplatil 10 000 bitcoinů za dvě pizzy. Tehdy šlo o transakci za 41 dolarů (asi 800 Kč), dnes by se jednalo o částku jedné miliardy dolarů, tedy 22 miliard Kč. Jak se digitální experiment proměnil v globální finanční fenomén, který mění pravidla hry ve světě financí a dává vzniknout novému pojetí? Přinášíme průřez historií bitcoinu.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock Bitcoin: Digitální zlato zrozené z popela finanční krize Digitální měna bitcoin vznikla v roce 2008 a měla představovat alternativu k tradičnímu finančnímu systému. Jejím autorem je dodnes neznámý vizionář vystupující pod pseudonymem Satoshi Nakamato, který uprostřed globální finanční krize zveřejnil návrh na decentralizovanou digitální měnu bez potřeby třetí strany. Navázal na pokusy b-money od Wei Daie a bit gold od Nicka Szaba a vytvořil z nich funkční systém. Bitcoin byl spuštěn začátkem roku 2009 a jeho množství je omezeno na 21 milionů, což z něj dělá "digitální zlato" současnosti.