Pražská čára. Betonová hradba od Mělníka ke Slapům, která měla chránit hlavní město

Zatímco Evropa v druhé polovině třicátých let nezadržitelně směřovala k dalšímu válečnému konfliktu, v okolí československé metropole tisíce dělníků, inženýrů a vojáků ve dne v noci budovaly obranný pás, jehož úkolem bylo ochránit Prahu před hrozící německou invazí. Takzvaná Pražská čára, oficiálně označovaná jako Vnější obrana Prahy (VOP), představovala jeden z nejambicióznějších opevňovacích projektů své doby.
Navzdory neúprosnému nedostatku času se podařilo vybudovat téměř souvislou obrannou linii o úctyhodné délce 112 kilometrů, tvořenou 830 železobetonovými pevnůstkami.