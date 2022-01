Potřebujete půjčit? Zkuste online srovnávač půjček!

Všechno zdražuje, na kvalitě produktů se to ale moc neprojevuje. Není tak divu, že se čas od času dostaneme do situace, kdy potřebujeme třeba starý spotřebič nebo auto opravit či vyměnit za nové, ale nemáme na to dostatek financí. Zoufale pak hledáme řešení a mnohdy začneme uvažovat o tom, že si půjčíme.

Abychom na tom neprodělali víc, než je nutné, nebo si nezadělali na ještě větší problém s penězi, je třeba si půjčku dobře vybrat. Podcenit nesmíme to, od koho si půjčíme, ani podmínky půjčky. Jak vybrat tu nejvýhodnější? Zkuste online porovnávač půjček! Půjčka jako finanční produkt Když se řekne půjčka, většinu z nás hned napadnou peníze, které si lze půjčit a pak je pravidelně splácet s tím, že věřiteli, který půjčku poskytnul, za to náleží odměna v podobě úroků. Vztah mezi dlužníkem a věřitelem je v ten okamžik právním vztahem, dlužník se zavazuje, že věřiteli půjčené peníze včas vrátí. Setkat se můžete jak s podnikatelskými půjčkami, tak se spotřebitelskými úvěry, které jsou určeny pro jednotlivce a na nepodnikatelské účely. Víte, že půjčky poskytují jak bankovní, tak nebankovní instituce? Ty bankovní jsou důvěryhodnější, podléhají dozoru České národní banky a většinou vás potěší nižším úrokem. Na druhou stranu je fér si říct, že banka podrobí vaši situaci detailnímu zkoumání, to aby měla jistotu, že budete schopni svůj dluh splácet. Oproti tomu nebankovní instituce podléhají jen obecné legislativě, většinou se k nim obracíme o pomoc ve chvíli, kdy nesplníme podmínky banky a ta žádost o půjčku zamítne. Foto: Unsplash.com Jak na online srovnání půjček? Půjčka, kterou můžeme označit i jako úvěr, je dlouhodobý závazek, takže je na místě si pořádně rozmyslet, jestli je opravdu nezbytné si půjčovat. V následujícím období totiž budou splátky ukrajovat část rozpočtu. Když se ale pro půjčku rozhodnete, nemusíte ani obcházet banky a čekat na jejich nabídky. Své možnosti můžete ověřit online, pěkně z pohodlí domova. Stačí mít po ruce zařízení s přístupem na internet a otevřít si porovnávač půjček. U jednotlivých nabídek se pak zajímejte o: Datum splácení

Výši splátek , které obsahují jak úmor, tedy splátku jistiny, tak úrok, který představuje splácení odměny věřiteli za poskytnutí půjčky.

, které obsahují jak úmor, tedy splátku jistiny, tak úrok, který představuje splácení odměny věřiteli za poskytnutí půjčky. Dobu splácení , která se odvíjí od výše splátek. Čím víc budete splácet, tím kratší dobu budete k zaplacení úvěru potřebovat a naopak.

, která se odvíjí od výše splátek. Čím víc budete splácet, tím kratší dobu budete k zaplacení úvěru potřebovat a naopak. Úrokovou sazbu , podle které je nastavený úrok.

, podle které je nastavený úrok. Roční procentní sazbu nákladů (RPSN), kterou mnozí chybně podceňují. Je to ale právě RPSN, co žadateli ukáže celkové náklady na úvěr a umožní srovnání nabídek. Zahrnuje totiž i různé poplatky jako poplatek za vedení účtu a správu úvěru, pojištění schopnosti splácet a další. Čím je RPSN nižší, tím je úvěr výhodnější.