Potopili se k vraku španělské lodi. Na dně badatelé našli po staletí ztracený poklad

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 43 minutami
Více než tři sta let ležely stříbrné a zlaté mince v písku u floridského pobřeží. Společnost 1715 Fleet Queens Jewels, LLC, která má výhradní práva na průzkum vraků španělské flotily potopené roku 1715, nyní oznámila, že její tým v červenci nalezl více než tisíc mincí v odhadované hodnotě okolo jednoho milionu dolarů. K nálezu došlo v jihovýchodní části Floridy, známé jako Pobřeží pokladů.
Znovu se potvrdilo, že pod hladinou moře na Pobřeží pokladů stále dřímá nevyčerpané bohatství i příběhy, které čekají na své vypravěče. Ilustrační foto.
Znovu se potvrdilo, že pod hladinou moře na Pobřeží pokladů stále dřímá nevyčerpané bohatství i příběhy, které čekají na své vypravěče. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

K nálezu došlo v jihovýchodní části Floridy, známé výmluvně jako Treasure Coast - Pobřeží pokladů. Právě tam se v létě 1715 odehrála katastrofa, která vepsala tuto pobřežní oblast do dějin. Dvanáct španělských lodí přeplněných zlatem, stříbrem a drahými kameny z kolonií v Jižní Americe se tehdy dostalo do hurikánu. Jen jediná loď z flotily přírodní pohromě unikla. Poklad v hodnotě více než 400 milionů dnešních dolarů tak skončil na dně moře.

"Celý objev není jen o samotném pokladu," vysvětlil pro NBC News Sal Guttuso, ředitel operací společnosti 1715 Fleet Queens Jewels. "Každá mince je kousek historie. Hmatatelné spojení s lidmi, kteří žili, pracovali a pluli během zlatého věku Španělského impéria."

Podle Guttusa je nález více než tisícovky kusů ikonických osmireálových mincí mimořádný. "Najít jich tolik najednou je opravdu vzácné," dodává.

Stopy dávných bouří

Mince pocházejí ze španělských kolonií v Mexiku, Peru a Bolívii a mnohé z nich stále nesou jasně čitelné ražby, letopočty a značky mincoven. To z nich dělá cenné artefakty nejen pro sběratele, ale i pro historiky.

Podle společnosti stav mincí naznačuje, že pocházely z jediné truhly nebo zásilky, která se rozpadla, když loď zničila vlna hurikánu. "Našli jsme je rozptýlené v úzkém pásu písku," popisuje Guttuso. "Některé z nich dokonce nesly otisk hrubé jutové tkaniny: zřejmě z pytle, ve kterém byly kdysi uloženy. Dává to smysl: dřevěná bedna se po staletích v moři rozpadla, jutový vak zmizel, ale mince zůstaly."

Královský nález

Mezi objevenými předměty je i olověná pečeť s vyobrazením španělského krále Filipa II., vládce z konce 16. století. Podle Guttusa může jít o relikvii s osobní hodnotou. Snad o rodinné dědictví, které mělo kdysi chránit dokument potvrzující šlechtický titul či vlastnictví půdy. "Můžete si téměř představit, že tento pečetní kámen obklopoval svitek s královským dekretem," říká Guttuso, podle kterého je to kus osobního příběhu, ne jen další cenný artefakt.

Všechny nalezené mince nyní projdou pečlivou konzervací a následně budou vystaveny veřejnosti. Společnost plánuje, že vybrané kusy poputují do muzeí na Floridě, kde budou součástí expozic o španělské flotile z roku 1715. "Každý nový objev pomáhá složit mozaiku lidského příběhu této tragédie," říká Guttuso. "Naším cílem není jen hledat zlato, ale uchovat a pochopit dějiny. Tyto artefakty patří i budoucím generacím, aby mohly ocenit jejich historický význam."

Video: YouTube.com/ Discover Florida Channel

Podle dostupných informací federální soud na Floridě ani kancelář guvernéra Rona DeSantise zatím objev nekomentovaly. Společnost 1715 Fleet Queens Jewels nicméně zdůrazňuje, že disponuje oficiálními záchrannými právy k pozůstatkům flotily. A tak se znovu potvrzuje, že pod hladinou moře na Pobřeží pokladů stále dřímá nevyčerpané bohatství i příběhy, které čekají na své vypravěče. A to i po více než třech stoletích od chvíle, kdy se zlatá éra španělských galeon změnila v ticho mořského hrobu.

 
Další zprávy