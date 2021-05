Poslední hokejové utkání před mistrovstvím světa uvrhlo české fanoušky v očekávání

4:0, takové je skóre našich hokejistů proti Rusku v poslední hře Českých her. Jednalo se o vůbec první vítězství nad Rusy tuto sezonu a nemohlo přijít ve vhodnější chvíli. Českým fanouškům tento výkon vlil optimismus do žil, a ti tak nedočkavě vyhlíží mistrovství světa, které bude oficiálně zahájeno v pátek 21. května.

Tento ročník se přitom může některým zdát prokletý, od začátku ho totiž provázely samé nepříjemnosti. Původně se měl 85. ročník soutěže konat již loni, byl však odložen kvůli zhoršující se globální pandemické situaci kolem onemocnění COVID-19. Spolupořadatelskou zemí také mělo původně být Bělorusko, tomu bylo ale pořadatelství odebráno Mezinárodní hokejovou federací, a to kvůli probíhajícím protestům v zemi.

Ve hře o pořadatelství bylo také Slovensko, Dánsko či Litva, nakonec však bylo v únoru tohoto roku oznámeno, že se bude celý turnaj konat v lotyšské Rize, kde bylo mistrovství pořádáno již v roce 2006. Soutěž bude probíhat od 21. května do 6. června a bude to tak poprvé v historii, kdy proběhne souboj o medaili v červnu. Zda budou součástí tohoto souboje čeští hokejisté, je zatím ve hvězdách. Hokejoví fanoušci jsou však optimističtí a země se pečlivě připravuje na nadcházející mistrovství.

Není žádným tajemstvím, že v naší zemi umí hokej stmelovat více než cokoli jiného a že právě probíhá Mistrovství světa v ledním hokeji obvykle poznáte na každém kroku. Lidé jsou bodřejší, sdílnější a v dobré náladě. Což je ostatně přesně to, co nyní potřebujeme. Celou situaci však trochu komplikuje aktuální epidemiologická situace a přestože tento týden poprvé po několika měsících došlo k otevření zahrádek restaurací, představa společného fandění před velkým plátnem u piva se zdá být možná až absurdní.

Omezení se samozřejmě týkají i samotného turnaje a zápasy v základní skupině proběhnou bez diváků. S jejich přítomností to v tuto chvíli není jasné ani na čtvrtfinálové zápasy, vše se bude odvíjet od aktuální situace v Lotyšsku. V základní skupině na český tým čekají Slovensko, Bělorusko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a Rusko, se kterým odehrajeme vůbec první zápas, a to hned v sobotu 21. května. Startuje se patnáct minut po třetí hodině odpolední a dá se čekat, že k obrazovkám usedne několikanásobně víc diváků než obvykle.

Tento trend potvrzují i čísla z předloňského ročníku, kdy kanál ČT Sport během mistrovství zaznamenal nárůst sledovanosti o více než 500 %. Česká televize bude turnaj vysílat i letos a opět se můžeme těšit na zevrubné zpravodajství. Aktuální dění však monitorují i ostatní média a hokeji se nyní aktivně věnují i sázkové kanceláře.

Fortuna, nejstarší česká sázková kancelář, kromě sázek na výsledky jednotlivých zápasů vypsala i sázky na jednotlivé události. Fanoušci tak mohou vsadit například na to, že Norsko postoupí do čtvrtfinále, na to, kolik bodů získá Dánsko ve skupině A nebo na to, že Itálie vstřelí osm a více branek. Novinkou je také soutěž hokejový pavouk, ve které hráči tipují, jak bude vypadat hokejový šampionát. Soutěže se mohou zúčastnit registrovaní hráči Fortuny a hraje se až o neuvěřitelných 10 000 000 Kč.

A jaká je sestava národního týmu pro letošní mistrovství světa? Nominaci na šampionát odhalil trenér české hokejové reprezentace Filip Pešán po zmiňovaném zápasu s Ruskem a sám uvedl, že o vyřazených hokejistech rozhodovaly drobnosti. Pro turnaj Pešán hledal rychlost a mládí, a tak je součástí týmu například dvacetiletý rodák z Tábora Matěj Blümel, který doplňuje další útočníky, například Jakuba Vránu nebo Filipa Zadinu, který svým gólem rozhodl utkání s Ruskem. Mezi obránci najdeme Davida Musila, Michala Moravčíka nebo Filipa Hronka a kapitánem bude Jan Kovář.

Národní brankářskou jedničkou bude Šimon Hrubec, který se výborně předvedl i v posledním zápasu s ruskou sbornou a vychytal nulu. Podle Pešána však neodehraje všechny zápasy, doplní ho Roman Will nebo liberecký Petr Kváča. Četné diskuze také budí vyřazení Hynka Zohorny, který je podle Pešána jiným typem hráče, než kterého na mistrovství potřebují, a proto byl z nominace vyřazen.

Nakolik bude Pešanův výběr úspěšný, bude pro všechny české fanoušky ještě překvapením. Kouč národní hokejové reprezentace je však optimistický a uvedl, že letos mohou porazit kohokoli a že cítí vnitřní sílu. Možná tak budeme na začátku června mít o důvod víc k oslavám. A jak myslíte vy, že dopadne český tým na mistrovství světa? Vsadili byste na zlatou medaili?