Devítiletá řidička šokovala policisty. Její výlet se 4letou sestrou skončil nehodou

Krajský úřad Ústeckého kraje se veřejně omlouvá za nedopatření při výpočtu odměn pro uvolněné členy zastupitelstva za rok 2020. Při výplatě odměn nebyla zohledněna současně vykonávaná funkce poslance s funkcí uvolněného krajského zastupitele u manažera hnutí ANO Jana Richtera a hejtmana Jana Schillera (ANO). Oba vzniklý přeplatek uhradili, uvedl mluvčí kraje Martin Volf. Na chybu upozornila minulý týden média.

Hlavní manažer hnutí ANO Jan Richter loni pobíral plný plat člena zastupitelstva Ústeckého kraje, ačkoliv měl jako poslanec dostávat jen 40 procent. Richter byl zastupitelem v Ústeckém kraji a předsedou finančního výboru do loňských krajských voleb. Plný plat mohl pobírat až do začátku roku 2020, kdy začal platit zákon, podle kterého mají uvolnění zastupitelé nárok pouze na 40 procent odměny. Richter, který byl zároveň poslanec, tak měl od 1. ledna 2020 do konce volebního období dostávat místo 90.559 korun měsíčně jen 36.223 Kč. To se ale podle kontrolní skupiny ustavené finančním výborem krajského zastupitelstva nestalo.

Schiller se stal hejtmanem loni na podzim, do konce roku zároveň vykonával funkci poslance. Krajský úřad prověřil podle mluvčího vyplacené odměny za rok 2020 pro uvolněné členy zastupitelstva včetně funkce hejtmana na základě podnětu Richtera, který ho požádal o kontrolu v souvislosti s daňovým přiznáním za loňský rok. Kontrolní skupina podle Deníku N zjistila, že Richterovi bylo neoprávněně vyplaceno zhruba 750 000 Kč včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Kromě běžného platu dostal v plné výši i tříměsíční odchodné.

"Oba vzniklý přeplatek na základě výzvy krajského úřadu neprodleně uhradili. Za toto nedopatření nese odpovědnost Krajský úřad Ústeckého kraje , který bezodkladně přijal kroky k nápravě, a tímto se Janu Richterovi a Janu Schillerovi veřejně omlouvá," uvedl krajský úřad.