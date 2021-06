Pokročilé řešení průmyslové digitalizace od českých vývojářů

Biotechnologická společnost BioNTech nedávno v rekordním čase upravila existující továrnu v německém Marburgu pro výrobu vakcíny BNT162b2 proti nemoci covid-19.

Časový harmonogram přeměny továrny pro výrobu vakcíny se povedlo zkrátit z obvyklého jednoho roku na pouhých pět měsíců. Díky pokročilé digitalizaci a automatizaci výrobních procesů se navíc podařilo nejen dosáhnout stabilní a vysoké kvality výroby, ale i mnohonásobně navýšit její předpokládaný objem. Oba tyto úspěchy jsou výsledkem spolupráce odborníků BioNTechu a společnosti Siemens Advanta, výzkumného a vývojového oddělení firmy Siemens, které se v rámci tohoto nadnárodního koncernu zaměřuje na digitalizaci. Digitalizace výroby či průmyslu byly ještě před 10 lety téměř neznámými pojmy. Během pouhé jedné dekády se ale svět výroby a poptávka zákazníků proměnily natolik, že o nutnosti této změny dnes pochybuje málokdo.

Mnoho firem však při digitalizaci svých provozů postupuje chaoticky a nekoncepčně, čímž si zadělávají na budoucí problémy s kompatibilitou, rozšiřitelností, propojitelností či závislostí na jednom dodavateli. Mnoha firmám navíc chybí představa o logické posloupnosti jednotlivých kroků či jejich vzájemné návaznosti. Výsledkem je raketově rostoucí poptávka po službách zkušených odborníků, kteří firmám s digitalizací pomohou.

Vývoj pro digitalizaci

Společnost Siemens, která je jedním z předních dodavatelů řešení digitalizace, v reakci na to založila oddělení Advanta. Jejím úkolem je právě vývoj, návrh a realizace takových řešení pro zákazníky z nejrůznějších oblastí průmyslu, ale i energetiky či veřejné správy, kde se soustřeďuje na technologie pro chytrá města. "Jedním z důvodů pro založení firmy Siemens Advanta bylo nabídnout zákazníkům řešení pro jejich komplexní požadavky v oblasti digitalizace, IoT, sítí 5G, umělé inteligence či datové analytiky, a to vše od jednoho partnera počínaje poradenstvím, návrhem, dodávkou až po servisní smlouvu," vysvětluje Vladimír Kulla, ředitel vývoje Advanty pro Evropu.

Kromě poradenství a implementace ucelených řešení digitalizace s využitím standardních produktů Siemensu či jiných výrobců Advanta vyvíjí specializovaná zařízení, jako jsou řídicí systémy, periferie, komunikační rozhraní, IoT zařízení nebo výpočetní jednotky pro edge computing, frekvenční měniče pro elektromobilitu nebo třeba zařízení pro chytré budovy. "Vyvíjíme produkty Siemens určené pro digitalizaci od začátku až do konce. Často začínáme od požadavků zákazníků a postupně vyvíjíme digitální dvojče toho produktu, děláme simulace toho, jak bude vypadat a jak bude používán, navrhujeme i mechanickou konstrukci, elektroniku a vyvíjíme také software, tedy firmware toho zařízení a aplikace, které běží nad ním," popisuje Vladimír Kulla.

Součástí vývoje takových zařízení je i řada testů, aby splňovala požadavky pro bezproblémové fungování v náročném průmyslovém prostředí. Jde například o zkoušky vibrační, elektrické, klimatické, elektromagnetické kompatibility a podobně. "Většina našich zařízení musí vydržet 10 nebo i 20 let. Musíme mít jistotu, že parametry nejrůznějších součástek odpovídají deklarovaným specifikacím či použití ve speciálním prostředí. Když začnete vyvíjet řídicí systémy, možná uspějete a bude vám to nějak fungovat. Ale budou fungovat třeba 10 let? Budou připojitelné ke všem sběrnicím, které jsou na trhu? Dokážete garantovat, že je dodáte i za 10 let? V tom je velký rozdíl," upozorňuje Kulla.

Problém někdy může přijít i z nečekaného směru. "Nedávno jsme řešili potíže s paměťovými čipy, které ovlivňuje radiace prostředí. Přestože podle výrobce mají být v daném prostředí a záření odolné, při určité kombinaci nebyly spolehlivé," popisuje Kulla.

Firma se nicméně s problémem vyrovnala a rozšířila již existující radiační testy o další zkoušky. V Česku má Advanta okolo 300 vývojářů ve třech vývojových centrech v Praze, Brně a Plzni. "Část zaměřená na vývoj, kterou v Evropě řídím, jich má ale 3000. A v Česku budeme v nejbližší době nabírat dalších sto zaměstnanců," říká Vladimír Kulla.

Poptávka zákazníků po řešeních umožňujících digitalizovat výrobní procesy totiž neustále roste a covidová pandemie ji ještě umocnila. Ta navíc firmě ukázala, že spoustu věcí je možné udělat na dálku. A zjišťují to i její zákazníci. "Máme řadu nových zákazníků ze vzdálených zemí, kteří se přestali bát objednat si vývoj v Praze, Brně či Plzni," dodává Kulla.

Souhra všech článků

Záběr Advanty je opravdu široký. "V arabských zemích jsme například nedávno řešili několik zajímavých projektů z oblasti smart cities. Zákazník chtěl propojit celou čtvrť, aby spolu domy komunikovaly, využívat chytrou energetickou síť včetně bateriového úložiště, regulovat nejrůznější parametry podle intenzity slunečního svitu, vlhkosti vzduchu nebo přílivu a odlivu," popisuje Kulla.

Úspěch takových projektů závisí právě na dokonalé spolupráci jednotlivých článků. "Spousta firem dnes nabízí různé technologie pro digitalizaci budov, ale spojit vše dohromady v jeden systém je mnohem složitější. Nebo třeba ve výrobním podniku potřebujeme zajistit, aby výroba komunikovala s logistikou, ta byla provázaná s dodavateli a ti zase se svými subdodavateli, zkrátka kompletně digitalizovat celý řetězec," říká Kulla.

V Turecku firma vyvíjí zařízení pro edge omputing, kde různé výpočty přímo běží v koncových zařízeních nebo v lokální síti. Umělé inteligenci se zase věnují experti v Rumunsku, především pro zdravotnictví. "Jde například o pomoc lékařům s vyhodnocováním velkých objemů dat, typicky ve výpočetní tomografii. Umělá inteligence se na velkých datasetech dokáže naučit odhalovat podezřelé oblasti a upozorňovat na ně lékaře. Nebo jde o fúzi dat z různých přístrojů, aby měl lékař k dispozici komplexní pohled na pacienta," popisuje Kulla.

Zajímavou oblastí vývoje jsou také bezdrátové 5G sítě. "Směřujeme k tomu, že velké výrobní podniky budou mít vlastní 5G sítě, které jim mimo jiné umožní přiřazovat různým přenosům různé priority podle důležitosti daného procesu. Například data ze strojů, která jsou potřeba v reálném čase, budou mít největší prioritu, logistika bude mít střední a zbytek standardní prioritu. Na takový vývoj potřebujeme experty z oblastí elektroniky, softwaru, kybernetické bezpečnosti a dalších," vysvětluje Kulla.

Takoví odborníci však dnes na trhu citelně chybí, poptávka po nich je velká. I v Siemensu si uvědomují, že pro mnoho z nich může korporátní prostředí velké firmy málo atraktivní. Advanta se proto snaží fungovat v mnoha ohledech spíše jako start-up. "Kontrolujeme, co naši lidé odvedou za práci, ne kdy jsou v práci. Snažíme se jim vytvořit příjemné prostředí, včetně příležitostí k odreagování," říká Kulla.

Kvalita a spolehlivost

Advanta je v Česku poměrně zvláštní také v tom, že jednak produkty určené pro digitalizaci vyvíjí, jednak sama tyto produkty využívá v projektech digitalizace pro své zákazníky. Na vysoké kvalitě vlastních výrobků tak závisí i spolehlivost dodávaných digitalizačních řešení. "Kdekdo si může říct, že podobný systém je možné postavit z komerčních součástek za mnohem nižší cenu. Ano, ale bude bez veškerých garancí, že vydrží pracovat i v náročném prostředí. Postavit systém, který spolehlivě funguje i na vrtné plošině v moři nebo třeba v čističce odpadních vod,není tak snadné," vysvětluje Kulla.

Komplexnost digitalizace a možnosti řídicích systémů dokazuje i příklad od německého výrobce optických zařízení. Tady odborníci z Advanty navrhli řešení, které dokáže vyhodnocovat kvalitu vstupních produktů - v tomto případě optických čoček - a podle ní rozhodovat, jaký výrobek z polotovaru vyrobit i za jakou cenu jej od výrobce nakoupit. "Když například určitá šarže čoček nedosahuje potřebné kvality pro výrobu objektivů, stále je možné ji využít třeba pro dětské dalekohledy. Systém automaticky kvalitu vyhodnotí a navrhne dodavateli i cenu, za kterou výrobce šarži koupí, případně rovnou dodávku vrátí," říká Kulla.

V podobných případech je podle něj nejtěžší správně porozumět tomu, jaký problém zákazník má, a navrhnout nejlepší způsob řešení. A k tomu mohou v Advantě využít široké portfolio vlastních produktů, zkušenosti a výsledky výzkumu a vývoje koncernu Siemens či úzké spolupráce s univerzitami. Ze všech těchto zdrojů pak vzniká řešení, které musí obstát v náročných průmyslových podmínkách.