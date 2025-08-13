Magazín

Pokémon či pohádková postavička? V argentinských vodách se objevil zvláštní tvor

před 4 hodinami
V hlubinách jižního Atlantiku se uskutečnilo setkání, jaké věda v argentinských vodách dosud nezažila. Badatelům se během průzkumné expedice podařilo natočit vzácnou chobotnici z rodu Grimpoteuthis – nyní známou pod roztomilou přezdívkou "chobotnice Dumbo".
Foto: Profimedia.cz

Když se na obrazovce dálkově ovládaného podmořského robota objevila růžová silueta s podivnými "oušky", vědci vytřeštili oči nadšením. Jedinečný tvor svým vzhledem nápadně připomínal kreslenou postavičku Dumba ze slavného filmu z roku 1941. A právě podle něj dostala tahle mořská bytost své jméno.

Objev se odehrál 5. srpna při výzkumné misi amerického Schmidt Ocean Institute, která ve spolupráci s argentinskými vědeckými institucemi CONICET a INIDEP mapuje zatím málo probádané oblasti podmořských kaňonů. Tentokrát tým zamířil do kaňonu Mar del Plata. A byl to zásah do černého - nebo spíš růžového.

Chobotnice z jiné dimenze

Pozorovaná chobotnice Dumbo se objevila v hloubce 3890 metrů. Jde o dosud první doložené pozorování tohoto druhu v argentinských vodách. Přestože Grimpoteuthis není pro vědu úplnou novinkou, jejich výskyt je extrémně vzácný. Ať už kvůli obrovským hloubkám, kde žijí, nebo kvůli technologickým omezením, která výzkum takových prostředí dlouho znemožňovala.

Dumbo chobotnice patří mezi nejhlouběji žijící známé hlavonožce. Její tělo je želatinovité, téměř průsvitné, a pohybuje se jemným máváním ploutví, které vyrůstají těsně nad očima. A právě ty připomínají sloní uši. Díky této neobvyklé anatomii vypadá, jako by se vznášela nebo téměř tančila v hlubinách temného oceánu.

Překvapení v záloze

Expedice Schmidt Ocean Institute znovu ukazuje, jak málo toho o hlubinném oceánu víme. Každý sestup pod hladinu může znamenat objev úplně nového druhu - nebo alespoň nového pohledu na tvory, které jsme znali hlavně z učebnic a ilustrací. A objev chobotnice Dumbo v argentinských vodách je jasným důkazem toho, že příroda má stále spoustu překvapení v záloze.

Vědci už plánují další výpravy, a kdo ví - možná na nás v temnotách čekají další postavičky jako z animovaného filmu.

 
