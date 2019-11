Podpora Windows 7 brzy skončí. Pořidte si nový počítač, vyhnete se tak bezpečnostním

Od 14. ledna 2020 nebudou počítače s Windows 7 dostávat aktualizace zabezpečení. Je proto nejvhodnější čas přejít na moderní počítač s Windows 10 Pro doplněný o kancelářský software Microsoft Office 365.

Nové počítače jsou prostě lepší, nebojte se změny

Na zařízeních s Windows 10 Pro a procesory Intel Core vPro 8. generace toho zvládnete víc a rychleji. Moderní počítače, optimalizované pro Windows 10, umožňují rychlejší spuštění systému i aplikací, lepší multitasking a mají delší výdrž baterie než starší zařízení. Navíc nabízejí i vynikající přenositelnost, takže můžete pracovat a být produktivní, ať už jste kdekoli.

Zásadním faktorem při vašem rozhodování by měla být přitom skutečnost, že podpora Windows 7 končí 14. ledna 2020. Pokud budete Windows 7 dále používat po ukončení podpory, budou vaše počítače stále fungovat, ale mohou být zranitelnější vůči bezpečnostním hrozbám a virům. Svůj počítač budete moci i nadále spustit a používat, ale společnost Microsoft již vaší firmě nebude nadále poskytovat následující podporu. Přejděte na nové zařízení s Windows 10 Pro, Office a platformou Intel vPro.

Výhody operačního systému Windows 10 Pro:

Zvládnete toho víc

Na zařízeních s Windows 10 Pro a procesory Intel Core vPro 8. generace zvládnete více za kratší dobu. Umožňují rychlejší spuštění, lepší multitasking a mají delší výdrž baterie. Moderní zařízení navíc nabízí vynikající přenositelnost, takže můžete pracovat a být produktivní, ať už jste kdekoli.

Integrovaná účinná ochrana

Při používání starších zařízení jste zranitelnější vůči kybernetickým útokům a únikům dat. Moderní počítače s Windows 10 Pro poskytují vysoce účinnou koncovou ochranu bez dodatečných poplatků. Ochraňte svou firmu před moderními bezpečnostními riziky díky bezpečnostním prvkům, které jsou integrovány přímo v systému, jsou neustále aktualizovány a uchovávají vaše data, informace a citlivé údaje v bezpečí.

Hladký přechod a snadnější integrace do existující infrastruktury

Přechod na počítače s Windows 10 Pro je hladký díky snadné integraci se stávající výpočetní technikou, monitory a tiskárnami. Budete moct dál používat své firemní aplikace a získat plnou podporu pro jejich virtualizaci. Díky nástrojům pro snadnou migraci se můžete podívat, jak budou stávající aplikace fungovat ve Windows 10.

Co můžete čekat od nového počítače?

Anebo co byste od něj měli chtít? Dnešní počítače vypadají jinak, protože jsou… no, zkrátka hodně jiné ve srovnání se svými předchůdci ještě před několika málo lety. Díky SSD diskům a nejnovějším technologiím jsou rychlejší, zabezpečenější, odolnější a zdobí je skvělý design. Další předností jsou dotykové obrazovky - pokud si chcete něco zapsat nebo zvýraznit, směle do toho. Technologie Windows Ink poskytuje rychlou a precizní platformu pro digitální pera. Zapomeňte na tisk dokumentů jen proto, abyste je podepsali. Teď je stačí pouze otevřít a podepsat elektronicky (předtím si možná jen přečtěte, co vlastně podepisujete…). A nezapomeňme ani na svůj hlas jako možný prostředek ovládání počítače! Ušetřete si čas a uvolněte ruce tím, že na něj budete mluvit. Zeptejte se informace, připomínky a tipy. Můžete poslouchat hudbu, nebo si dokonce nechat dovézt pizzu. V podstatě svůj den můžete lépe využít- stačí si o to říct.

Shrňme si hlavní přednosti nových, moderních počítačů s Windows 10:

Vysoký výkon - Díky výkonnějšímu a rychlejšímu procesoru a dalším novým technologiím se spustí minimálně dvakrát rychleji.

Nízká váha, tenký profil - K čemu dnes člověk potřebuje objemné počítače s DVD mechanikou a obřím diskem? V éře cloudových úložišť vám stačí jen nový pevný disk bez mechanických součástí (SSD).

Účinné zabezpečení - Vaše bezpečnost je k nezaplacení. Proto Windows obsahují účinné integrované nástroje zabezpečení.

Dotyková obrazovka - Windows podporují pestrou škálu různých zařízení s dotykovými obrazovkami včetně notebooků a stolních PC.

Digitální pero - Dělejte si poznámky, navigujte se stránkami, kreslete, plánujte schůzky, upravujte a tvořte.

SSD disky - Nové pevné disky (SSD) se od těch tradičních, magnetických liší tím, že neobsahují žádné mechanické součásti.

Každý počítač potřebuje Office

Moderní počítač s Windows 10 a sadou Office 365 tvoří skvělou dvojici, se kterou jde od ruky práce i zábava. Podstatou sady Office 365 je usnadnění, a proto obsahuje nástroje, s nimiž každý může dělat věci tak, jak nejlépe umí. Spolupracujte snadno s ostatními a využívejte různé nástroje, včetně integrovaného návrháře a editoru, díky kterým budou mít vaše projekty ten nejlepší možný obraz i zvuk. Dalším důležitým faktorem je bezpečnost vašeho digitálního světa. Zaměřte se na důležité věci a starosti hoďte za hlavu. Office 365 poskytuje ochranu napříč různými zařízeními, snadné zálohování a dvoufaktorové ověřování, takže vy můžete zůstat v klidu. Dalším problémem dnešního digitálního světa ovšem může být záplava informací, ovšem Office 365 pamatuje i na to - díky e-mailům, kalendářům, seznamům úkolů a souborům na jednom místě si udržíte o všem přehled a vaše dny budou efektivně organizované.

Přehled hlavních výhod předplatného Office 365 pro domácnosti a Office 365 pro jednotlivce :

vždy aktuální prémiové aplikace sady Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote 1 a Outlook (plus Publisher a Access na PC)

1 TB cloudového úložiště na OneDrivu na osobu

60 minut volání přes Skype na měsíc a osobu 2





přístup odkudkoli na všech vašich zařízeních

GDPR? S Windows 10 Pro nemusíte mít obavy

Každá firma nebo podnikatel během svého fungování sbírá a pracuje s osobními daty zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců. Musí tedy zajistit splnění požadavků nařízení EU o ochraně osobních údajů, všeobecně známého pod zkratkou GDPR, na ochranu dat (popř. jejich výmaz). Dbát je ale třeba na zabezpečení veškerých dat. Díky vyspělým integrovaným nástrojům ve Windows 10 Pro zvýšíte zabezpečení svých informačních technologií a zamezíte úniku citlivých údajů. Základem by měly být následující dva kroky:

1. Šifrování stolního počítače, notebooku, mobilního telefonu nebo tabletu

Na každém notebooku, mobilu, PC nebo tabletu se nachází mnoho osobních nebo citlivých dat. Pokud zařízení ztratíte nebo vám bude odcizeno, GDPR vyžaduje nahlášení úniku osobních dat dozorovému úřadu a i osobám, kterých se únik týká. Pokud však data zašifrujete, a znemožníte tak k nim přístup, v případě ztráty nebo krádeže nemusíte ztrátu zařízení hlásit. K šifrování zařízení včetně USB disků obsahuje Windows 10 Pro integrovaný nástroj Bitlocker.

2. Aktualizace všech programů a aplikací

Microsoft pravidelně vydává bezpečnostní aktualizace pro Windows 10 Pro, které zamezují napadení počítačů a dalších zařízení a chrání je před průběžně se objevujícími hrozbami a útoky. GDPR vyžaduje, aby každá firma maximálně zabezpečila své systémy a aplikace s osobními informacemi. Pouze aktualizované systémy mohou být bezpečné díky bezpečnostním updatům. S Windows 10 Pro budete mít jistotu, že vždy používáte nejnovější verze jak systému, tak instalovaných programů a aplikací.

