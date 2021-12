Mladí jsou citlivky a jen si užívají. Podcast Co z tebe bude?! boří mýty o generaci Z

Mezi hosty nového podcastu Aktuálně.cz se objevili mladí herci, hudebníci i influenceři, kteří za sebou navzdory úspěchům mají také řadu životních kotrmelců. Někteří museli řešit neshody s rodiči, jiným se nedařilo zapadnout mezi vrstevníky a bojovali se společenskými předsudky. Několik z nich muselo překonat existenční potíže spojené s prací a bydlením.

Redaktor Tomáš Maca si u mikrofonu povídal například s talentovaným komikem Štěpánem Kozubem, populárním youtuberem Vláďou Kadlecem, finalistou pěvecké soutěže SuperStar Janem Bendigem nebo neodmaturovaným, a přesto nezvykle dospěle uvažujícím hercem Josefem Trojanem.

Všechny rozhovory si můžete poslechnout na streamovacích službách SoundCloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.

Na svém YouTube kanálu s tři čtvrtě milionem odběratelů se proslavil jako prostořeký frajírek, který se pro zábavu pouští do riskantních kanadských žertů. V podcastu ale youtuber Vláďa Kadlec překvapuje otevřenou zpovědí o tom, jak ho toxický vztah jeho rodičů přiměl v osmnácti odejít z domova, přestože neměl kde bydlet, i jak se mu v bujarém životě úspěšného baviče podařilo získat sebedisciplínu.

Bendig: SuperStar mi vzala dospívání. Ztratil jsem soukromí a neměl jsem ani na nájem

Bylo mu patnáct, když se dostal do finále SuperStar, a zažil tak úspěch a slávu dřív, než na ně byl připravený. Ocitl se pod drobnohledem médií a přišel o bezstarostnost teenagerských let, kterou si užívali jeho vrstevníci. V podcastu zpěvák Jan Bendig vzpomíná na svoje dětství v Anglii i na to, jak po ztrátě popularity musel znovu najít sám sebe a vrátil se v hudbě ke svým romským kořenům.