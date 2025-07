Rozlehlé prérie Divokého západu, dunění výbuchů na území Apačů, kde se staví dráha pro železného oře. Moment, kdy se Old Shatterhand a Vinnetou stanou pokrevními bratry. Nahlédněte do filmového světa podle německého spisovatele Karla Maye. Objevte v Chorvatsku místa, kde se slavný příběh natáčel.

Pokud se letos chystáte do Chorvatska, máte skvělou příležitost vydat se po stopách Vinnetoua, náčelníka Apačů. Prohlédněte si kaňony, řeky a skály, které v dnes už legendárních filmech ze šedesátých letech ožily co by indiánská území a místa napínavých zápletek. Jen pozor, pokud se vydáte na prohlídku třeba řeky Zrmanja loďkou, aby nebyla děravá jako ústa staré ženy!