Po otravě ciderem zemřelo 50 lidí. Výrobce použil líh ukradený z policejního skladu

před 3 hodinami
Soud v ruském městě Samara v Povolží poslal na devět let za mříže výrobce cideru, kterým se předloni smrtelně otrávilo 50 lidí a desítky dalších lidí si poškodily zdraví. O rok méně si má ve vězení odpykat dodavatel lihu, ukradeného z policejního skladu. O rozsudku dnes informovala ruská média.
Podobné případy nejsou v Rusku vzácností, často souvisí s domácí výrobou alkoholu.
Podobné případy nejsou v Rusku vzácností, často souvisí s domácí výrobou alkoholu. | Foto: Shutterstock

Výrobu životu nebezpečného cideru podle vyšetřovatelů zorganizovali v Samaře Anar Gusejnov a Arťom Ajrapetjan před dvěma lety. Cider vyráběli smícháním koncentrované šťávy s lihem. Ajrapetjan obstaral okolo čtyř tisíc litrů lihu ukradeného ze skladu oblastní správy ministerstva vnitra, ale ukázalo se, že předpokládaný líh je metanol. Vyrobili z něj 48 tisíc litrů nápoje, který prodávali pod názvem Mister Sidr, a asi 30 tisíc litrů prodali. Gusejnov si jako výrobce má odpykat devět let, Ajrapetjan jako dodavatel osm, napsal server Meduza.

Odhalení, že metanol pocházel z policejního skladu, vedlo ministra vnitra k odvolání generála Jurije Safronova z funkce zástupce oblastního policejního náčelníka.

Podobné případy nejsou v Rusku vzácností, často souvisí s domácí výrobou alkoholu. Lidé totiž hledají levnější varianty vodky prodávané v obchodech. Do médií se obvykle dostanou zprávy o otravách pouze v případě většího počtu obětí. Například v říjnu 2021 si otravy metanolem ve Sverdlovské oblasti a jejím správním středisku Jekatěrinburgu vyžádaly nejméně 35 obětí na životech. Úmrtí se spojovala s konzumací podomácku vyrobeného alkoholu. V Orenburské oblasti u hranic s Kazachstánem ve stejné době přišlo o život rovněž 35 lidí, kteří předtím také požili alkohol s metanolem.

Úřady tvrdí, že počet otrav alkoholem, stejně jako spotřeba alkoholu v zemi klesá. Skeptici podotýkají, že úřední údaje nezahrnují lukrativní nelegální výrobu lihovin ani domácí pálení samohonky, o jejich rozsahu se lze jen dohadovat.

Video: Kauza Metanol? Za smrt 50 lidí může hamižnost a hloupost, prohibici lidé podcenili, říká Szántó (22.4.2018)

Rodiny obětí satisfakci cítí, dva obžalovaní dostali doživotní tresty, ale viní stát, že existoval polosvět, kde se obchodovalo s nelegálním lihem. | Video: DVTV, Emma Smetana
 
