Po čem ženy touží? Trend v randění se mění, kdo boduje, vás možná překvapí

před 2 hodinami
Svět randění se mění rychleji než kdy dřív. Co platilo před pár lety, už dnes zdaleka nefunguje. Muži, kteří se snaží udělat dobrý dojem, často tápou: co vlastně ženy chtějí? Společenský status? Atraktivní vzhled? Úspěšnou kariéru? Podle nové studie to není ani jedno z toho.
Svět randění se mění rychleji než kdy dřív. Co platilo před pár lety, už dnes zdaleka nefunguje | Foto: iStock

Mladí muži si často postesknou, že vyhovět moderním ženám je téměř nemožné. Mnohé z nich mají ještě před třicítkou za sebou kariérní úspěchy, prošly různými kurzy osobního rozvoje, mají řadu koníčků i pestrý společenský život. Zdá se, že jim už nic nechybí. A přece mají o vztahy stále zájem - a dokonce mají jasno, po kom touží.

Nový pohled na přitažlivost

Výzkum, který provedla seznamovací aplikace Hinge a o kterém informoval slovenský server Postoj.sk, přinesl zajímavý zvrat. Ukázal, že ženy už nehledají "poskytovatele", ale partnery, kteří se skutečně zapojují do vztahu.

Do průzkumu se zapojilo více než šest tisíc nezadaných a výsledky byly porovnány s daty ze sociálních sítí i vyhledávání. Zjištění jsou překvapivě jednoznačná: 72 procent žen uvedlo, že je pro ně důležitější, aby muž do vztahu vědomě investoval úsilí, než to, kolik vydělává. A 84 procent žen říká, že víc ocení, když si muž dá práci s promyšleným plánem na rande, než když na něj utratí hodně peněz.

Například německý deník Die Welt výsledky komentoval výstižně: "Skutečný zájem o ženu samotnou má dnes větší váhu než materiální věci."

Myslete to vážně

"Tlak být jediným živitelem je zastaralý. Ale touha podporovat partnera nezmizela. Starejte se o to, na čem ženám skutečně záleží - buďte emocionálně otevření, přítomní a plánujte promyšlené schůzky," říká Logan Uryová, hlavní odbornice na vztahy ve společnosti Hinge.

Pro tři čtvrtiny žen znamená "angažovat se ve vztahu" především konkrétní plánování společného času. A mění se i přístup mužů. Až 60 procent uživatelů Hinge uvedlo, že považují pravidelné plánování rande za důležité. "Naplánujte si to a myslete to vážně!" - zní hlavní doporučení autorů studie.

Přitažlivost podle roku 2025

Muži se často domnívají, že jejich šance na úspěch závisí na vzhledu nebo výši účtu. Jenže podle průzkumu pouze šest procent žen očekává, že muž bude jediným živitelem rodiny. Finanční stabilitu sice oceňují, ale ne ve smyslu majetku - spíše jako spolehlivost a konzistentnost.

Když měly ženy popsat ideálního partnera, nejčastěji zmiňovaly emocionální dostupnost, uznání, respekt k pocitům druhého a pravidelnou komunikaci. Zajímavé je, že většina žen vnímá angažovanost ve vztahu dokonce jako projev sebevědomí muže.

Co tedy dělá dnešní muže atraktivními partnery? Sexy jsou ti, kteří si umí věci promyslet, naplánovat a naplnit své sliby. Jak shrnují autoři průzkumu: "Ženy dnes nehledají poskytovatele. Hledají plánovače."

Kam se vztahy posouvají

Jedna studie samozřejmě neurčuje pravidla pro život, ale odhaluje jasný trend. Ženy už nepotřebují muže, kteří je budou celý život materiálně zajišťovat. Chtějí partnery, kteří umí komunikovat, jsou přítomní a emocionálně otevření.

Stejný posun je vidět i v rodičovství - přibývá mužů, kteří se aktivně zapojují do péče o děti. I to ukazuje, že dnešní muži stále víc chápou význam angažovanosti a blízkosti. Pro mnohé muže může být tento trend inspirací: ukazuje, kam má smysl investovat energii.

A kdo ví, možná se za pár let karta znovu obrátí. Zatím však platí, že největším lákadlem pro ženy je muž, který plánuje - a myslí to vážně.

Zdroj: Postoj

