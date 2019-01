Jste proti brexitu? Dostanete slevu na pizzu, láká hospodský nespokojené Brity

Provozovatel londýnské pizzerie Apollo se rozhodl bojovat s brexitem po svém. Oliver Kenny všem svým zákazníkům nabízí 25procentní slevu za to, když napíšou poslancům žádost o druhé kolo hlasování o vystoupení z EU. Podnikateli totiž hrozí, že přijde o zásobování i personál.

"Nakupuji v Itálii spoustu čerstvého sýra a ten nemůže zůstat stát v zaparkovaném kamionu v Calais. Potřebuji vědět, jak to mám udělat se svým dodavatelským řetězcem, ale teď prostě nemohu plánovat," nechal se slyšet Kenny.

Majitel pizzerie nakupuje kromě sýrů v Itálii také konzervovaná rajčata a mouku.

Bojí se i o personál. Většina jeho zaměstnanců totiž pochází z pevninské Evropy. "Pokud budu muset řešit víza nebo jiné papírování, rád bych to věděl co nejdřív," řekl pro agenturu Reuters. V referendu v roce 2016 hlasoval, aby Velká Británie v Evropské unii zůstala.

"Se začátkem roku stále netušíme, co bude. A netuší to ani parlament," sdělil deníku Hackney Gazette s tím, že nejlepší by bylo, kdyby o brexitu nechali politici opět rozhodnout voliče.

Slevu 25 procent v jeho pizzerii mohou uplatnit lidé, kteří dokážou, že napsali poslanci prosbu o druhé kolo referenda o vystoupení Británie z EU. "Chtěli jsme udělat něco pozitivního. Naše malá pizzerie v Hackney by měla udělat malý optimistický krok ukazující, co si myslíme, že je nejlepší," řekl.

Sleva na pizzu neplatí v pátek a sobotu, lidé musí jíst v restauraci a uplatnit ji mohou jenom v případě, že si koupí alespoň dvě jídla. "Tyhle nabídky většinou neděláme. Podle mě je to ale vtipný způsob, jak do problému zapojit další lidi," myslí si Oliver Kenny.

Zákazníci nápad se slevou vítají. Jeden z nich, David Quinn, jej považuje za naprosto geniální. "Vypadá to, že si spousta lidí myslí, že nepřijetí dohody o brexitu znamená, že vše zůstane při starém. Ale tak to samozřejmě není, je to katastrofa," myslí si Brit.

Rozhodnutí Velké Británie opustit EU přišlo po referendu o takzvaném brexitu v červnu 2016. V současnosti stále není jasné, jak bude brexitová dohoda se zbytkem členských států vypadat. Do odchodu Británie ze společenství přitom zbývají dva měsíce.

Po masivní porážce vlády Mayové v hlasování o brexitové dohodě z minulého týdne budou britští poslanci o dalším postupu diskutovat a hlasovat příští úterý.

