Pivo, žloutky a máslo? Tohle je tajný recept na máslový ležák z Harryho Pottera

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
27. 8. 2025 10:00
Slavný máslový ležák z Bradavic, vyhlášený v hostinci U Tří košťat v kouzelnické vesnici Prasinky, zná každý fanoušek Harryho Pottera. Není však jen výplodem fantazie J. K. Rowlingové. Jeho kořeny sahají až do tudorovské Anglie 16. století, kde se pivo míchalo s kořením, vejci, cukrem a máslem. Ačkoli Rowlingová svůj originální recept nikdy neprozradila, inspiraci lze najít v kuchařce z roku 1594.
Máslový ležák z Harryho Pottera má možná původ v Anglii 16. století.
Máslový ležák z Harryho Pottera má možná původ v Anglii 16. století. | Foto: flickr.com_Dave

Máslový ležák se stal jedním z nejznámějších kouzelnických nápojů ze světa Harryho Pottera. Zamilovali si ho studenti v Prasinkách i diváci v kinech. Jenže za touto kouzelnou pochoutkou se možná skrývá víc než jen literární fantazie.

Jistou inspirací mohla být historická kuchařka The Good Huswifes Handmaide for the Kitchin z roku 1594, připisovaná Thomasi Dawsonovi. Ta popisuje nápoj s názvem Buttered Beere, připravovaný z piva, žloutků, cukru, koření a másla. V tudorovské Anglii šlo o oblíbený horký nápoj, podávaný jako sytá a výživná pochoutka pro zahřátí během zimních měsíců.

Díky dochovaným pramenům a pečlivé rekonstrukci receptu, kterou nabízí například projekt Tasting History, si ho dnes může každý připravit doma - a ochutnat tak kapku historie v tekuté podobě.

Historie ve sklenici: originální recept z roku 1594

Podle interpretace Maxe Millera z Tasting History se původní recept skládal z piva, žloutků, cukru a aromatického koření, které se společně zahřívaly, dokud nevznikl hustý a jemně napěněný nápoj. Přesný popis uvádí: "Vezmi tři pinty piva, přidej pět žloutků, půl libry cukru, špetku muškátového oříšku, hřebíčku a zázvoru, vše svař a nakonec vmíchej máslo."

Domácí recept na máslový ležák

Ingredience (cca 1,5 litru nápoje):

5 žloutků
200 - 225 g hnědého cukru
1,5 l lehkého ale piva (britského typu, vrchně kvašeného, ne příliš hořkého)
1/4 lžičky mletého zázvoru
1/2 lžičky mletého hřebíčku
1/2 lžičky muškátového oříšku
100 - 115 g nesoleného másla

Postup:

Žloutky s cukrem vyšlehejte do světlé pěny.
V hrnci zahřejte pivo spolu s kořením téměř k varu, poté stáhněte z ohně.
Postupně přilévejte horké pivo do žloutkové směsi a neustále míchejte, aby se vejce nesrazila.
Vraťte směs do hrnce a na nízkém plameni ji mírně zahřívejte, dokud lehce nezhoustne (cca 5-7 minut).
Přidejte máslo a míchejte, dokud se nerozpustí a nevytvoří hladkou pěnu.
Nápoj podávejte teplý. Pro studenou verzi lze po vychladnutí přidat mléko v poměru 1:1.

Špetka magie

Nápoj byl v té době ceněn pro svou krémovou konzistenci, bohatou chuť a schopnost zahřát v sychravém počasí. Chuťově překvapivě připomíná dnešní podobu máslového ležáku známého z kouzelnického světa.

Máslový ležák tak nabízí nejen jedinečnou příležitost ochutnat historický recept, ale také připomínku, že skutečná historie a fikce někdy kráčejí překvapivě ruku v ruce. Stačí pár ingrediencí - a špetka magie.

 
