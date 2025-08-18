Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Pilates: Tichá síla, která pomáhá ženám znovu najít stabilitu i klid

před 1 hodinou
Vypadá jemně, ale posiluje do hloubky. Pilates zažívá velký návrat – zejména mezi ženami, které už netouží po drastických výkonech, ale po skutečné síle a rovnováze. V létě navíc přináší i to, co nám často chybí nejvíc: klid, stabilní režim a přirozený pohyb.
Cvičení, které vede zevnitř

Pilates není o tempu ani o dokonalém těle. Jde o kvalitu pohybu, vnímání vlastního dechu a respekt k možnostem těla. Každý cvik aktivuje hluboký stabilizační systém - střed těla, pánev, břišní svaly i záda.

"Ženy často říkají, že už po několika lekcích cítí větší jistotu v pohybu, lepší dech a méně bolesti v bedrech. Pilates pomáhá zpevnit tělo zevnitř, aniž by ho přetěžoval," říká trenérka ze sítě Form Factory.

Proč právě teď?

Letní období bývá pro mnoho žen chaotické - bez běžného režimu, s horším spánkem i nepravidelným jídlem. Tělo ztrácí rytmus a snadno přichází únava nebo napětí.

Pilates ale nabízí opak. Pomáhá se znovu ukotvit - jemně, ale efektivně. Vede k lepšímu držení těla, uvolnění stresu a lepšímu propojení mezi fyzickým a psychickým stavem.

Co všechno pilates umí:

  • Zpevňuje střed těla a držení páteře

  • Pomáhá při bolestech zad a ztuhlosti po dlouhém sezení

  • Ulevuje při PMS nebo stresu díky dechové práci

  • Posiluje pánevní dno - důležité zejména po porodu nebo v období menopauzy

Žádný tlak. Jen prostor být sama sebou

Pilates se cvičí v malých skupinách nebo individuálně. Každá žena může najít své tempo - bez porovnávání, tlaku na výkon nebo složitých sestav.

"Pro mnoho žen je pilates první místo, kde se znovu cítí bezpečně ve svém těle. Nemusí nic dokazovat. Jen vnímají, jak se cítí, co potřebují a jak jim pohyb pomáhá," dodává trenérka z Form Factory.

Zkuste jednu lekci. Tělo si řekne samo

V síti Form Factory jsou pilates lekce dostupné napříč kluby - pro začátečnice, maminky po porodu i seniorky. Vše pod dohledem certifikovaných lektorek, které rozumí ženskému tělu v různých životních fázích.

Náš tip:
Pokud se v létě cítíte unavené, přetažené nebo bez energie, může být právě pilates způsob, jak se znovu napojit na sebe. Bez výkonu. Bez tlaku. Jen vy, dech a pohyb.

 
