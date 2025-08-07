Když "phoenixská světla" oblbla Ameriku. UFO hlásil i herec Kurt Russell

The Phoenix Lights incident 1997🛸— Tangledtitty🛸 (@Tangledtitty) March 22, 2025
The Phoenix Lights (sometimes called the "Lights Over Phoenix") were a series of widely sighted unidentified flying objects observed in the skies over the southwestern U.S. states of Arizona and Nevada on March 13, 1997🛸 pic.twitter.com/IQ2Fss740E
Večer 13. března 1997 se nad arizonskou krajinou rozprostíraly podivné světelné úkazy, které dohromady pokryly přes 300 mil - tedy zhruba 480 kilometrů.
Celý fenomén začal krátce před osmou hodinou večerní, když obyvatel města Henderson v Nevadě nahlásil, že zahlédl masivní objekt ve tvaru písmene "V" se šesti zářivými světly. Zvláštní věc se pohybovala tiše, ale jistě směrem na jihovýchod.
A o dvacet minut později přišlo další svědectví. Svědci zahlédli uskupení červenooranžových světel, která postupně mizela za horizontem. Chvíli poté začaly přicházet další zprávy z Prescott Valley, kde lidé popisovali formaci připomínající bumerang nebo tesařský úhelník.