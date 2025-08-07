Magazín

Když "phoenixská světla" oblbla Ameriku. UFO hlásil i herec Kurt Russell

před 5 hodinami
V noci 13. března 1997 se nad Arizonou ve Spojených státech objevila záhadná světla, které pozorovaly tisíce lidí včetně herce a pilota Kurta Russella. Právě on je jako jeden z prvních nahlásil. Dodnes zůstává záhadou, zda šlo o tajnou vojenskou technologii, nebo o nevysvětlený jev, který je předmětem zkoumání.
Světla nad pouští

Večer 13. března 1997 se nad arizonskou krajinou rozprostíraly podivné světelné úkazy, které dohromady pokryly přes 300 mil - tedy zhruba 480 kilometrů.

Celý fenomén začal krátce před osmou hodinou večerní, když obyvatel města Henderson v Nevadě nahlásil, že zahlédl masivní objekt ve tvaru písmene "V" se šesti zářivými světly. Zvláštní věc se pohybovala tiše, ale jistě směrem na jihovýchod.

A o dvacet minut později přišlo další svědectví. Svědci zahlédli uskupení červenooranžových světel, která postupně mizela za horizontem. Chvíli poté začaly přicházet další zprávy z Prescott Valley, kde lidé popisovali formaci připomínající bumerang nebo tesařský úhelník.

