Petr je tady. Studenti restaurují baziliku sv. Petra s Minecraft Education

Umělá inteligence proniká i do Vatikánu. Díky spolupráci Microsoftu s Minecraft Education mohou nyní studenti vstoupit do impozantní stavby a převzít roli jejích správců ve hře Peter Is Here: AI for Cultural Heritage. Vyzkoušet si ji mohou i učitelé a žáci základních a středních škol v Česku a na Slovensku.

Inovativní vzdělávací projekt Peter Is Here: AI for Cultural Heritage (v překladu Petr je tady: AI pro kulturní dědictví) spojuje historii, umělou inteligenci a kreativní řešení problémů v interaktivním a přístupném prostředí. Umožňuje totiž studentům prozkoumat a restaurovat ikonickou baziliku svatého Petra, která patří po staletí k nejúžasnějším památkám světa a představuje centrum duchovního umění a architektury. Základ projektu tvoří digitální model dvojčete baziliky sv. Petra, který pro Vatikán vznikl za pomoci AI. Microsoft na něm spolupracoval s francouzskou společností Iconem, která se specializuje na digitální rekonstrukce světových historických památek pomocí pokročilé fotogrammetrie a umělé inteligence. Ve hře studenty provázejí Sanpietrini, tedy skupina vysoce kvalifikovaných pracovníků, která odpovídá za recepci, dohled, čištění a údržbu baziliky. S jejich pomocí pak studenti objevují a restaurují významná místa, jako je vatikánský obelisk, hrobka svatého Petra, baldachýn či sloup v hlavní lodi. Splněním jednotlivých úkolů nejen otestují své znalosti, ale pomohou také vrátit posvátným místům jejich původní krásu. "Tento nový svět v Minecraft Education krásně spojuje radost z objevování a hraní si s prozkoumáváním historie a učením se o umělé inteligenci. Zároveň přirozeně vede studenty k procvičování týmového řešení problémů," říká Lenka Lenka Axlerová, ředitelka pro oblast školství ve střední Evropě ve společnosti Microsoft. Po absolvování pak studenti dostanou oficiální certifikát, který potvrzuje jejich roli dobrovolných strážců kulturního dědictví. Hra Petr je jedním z prvních velkých projektů, kterého se Microsoft s Minecraft Education ujali. Následovat by měly i další, a to včetně historických a moderních památek.