Pes se ztratil rodině na výletě, sám nastoupil do vlaku a vrátil se jím do Brna

Ročního zlatého retrívra jménem Coudy vzal v sobotu na výlet jeho majitel s malými syny. Ztratil se jim z dohledu nedaleko železniční stanice v Dolních Loučkách. Dvě hodiny jej hledali v širokém okolí, pak majitele napadlo zavolat na informační linku Českých drah. Zjistil, že pes skutečně sám nastoupil do vlaku.
Bezprizorního retrívra si ve vagonu všimla mladá rodina a oznámila nález přítulného psa na tísňovou linku. Brněnští strážníci si Coudyho převzali v královopolském přestupním uzlu na tramvajové zastávce.
"Spojili se s vlastníkem zvířete a ten už se syny čekal v Dolních Loučkách na další spoj, který by je zavezl z výletu domů do Brna. Coudy je přivítal radostným skákáním a vděčný muž se strážníkům zaručil, že příště svého psa nespustí z očí ani na okamžik," uvedl Ghanem.