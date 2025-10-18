Magazín

Pes se ztratil rodině na výletě, sám nastoupil do vlaku a vrátil se jím do Brna

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Pes, který se ztratil svému pánovi na výletě u Dolních Louček na Brněnsku, prokázal mimořádný orientační smysl a rozhodovací schopnosti. Sám nastoupil do vlaku, a to dokonce do správného spoje a ve správném směru, a vrátil se do Brna, odkud ráno na výlet vyjížděli. Novináře o tom informoval mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
Foto: perplexity.ai

Ročního zlatého retrívra jménem Coudy vzal v sobotu na výlet jeho majitel s malými syny. Ztratil se jim z dohledu nedaleko železniční stanice v Dolních Loučkách. Dvě hodiny jej hledali v širokém okolí, pak majitele napadlo zavolat na informační linku Českých drah. Zjistil, že pes skutečně sám nastoupil do vlaku.

Související

Deník psí mámy: "Je úleva, že zničené boty a toaleťák po bytě už není naše starost."

Štěňata (Deník psí mámy)

Bezprizorního retrívra si ve vagonu všimla mladá rodina a oznámila nález přítulného psa na tísňovou linku. Brněnští strážníci si Coudyho převzali v královopolském přestupním uzlu na tramvajové zastávce.

"Spojili se s vlastníkem zvířete a ten už se syny čekal v Dolních Loučkách na další spoj, který by je zavezl z výletu domů do Brna. Coudy je přivítal radostným skákáním a vděčný muž se strážníkům zaručil, že příště svého psa nespustí z očí ani na okamžik," uvedl Ghanem.

 
Mohlo by vás zajímat

Třetí jezdec apokalypsy. O jaderné katastrofě v Kyštymu se svět neměl dozvědět

Třetí jezdec apokalypsy. O jaderné katastrofě v Kyštymu se svět neměl dozvědět
Přehled

Letošní zima překvapí. Bude nejspíš jiná, než jak ji známe z posledních let

Letošní zima překvapí. Bude nejspíš jiná, než jak ji známe z posledních let

"Necítila jsem lásku, jen úzkost." Spisovatelka syrově odhaluje těžkosti šestinedělí

"Necítila jsem lásku, jen úzkost." Spisovatelka syrově odhaluje těžkosti šestinedělí

Co skladba, to interpretační perla. A když Diana Krall zpívala, běhal mráz po zádech

Co skladba, to interpretační perla. A když Diana Krall zpívala, běhal mráz po zádech
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Brno výlet pes zlatý retrívr vlak policie

Právě se děje

před 10 minutami
Sem posíláme hvězdy za miliardy? Výstavba olympijské haly je ve skluzu, NHL trne

Sem posíláme hvězdy za miliardy? Výstavba olympijské haly je ve skluzu, NHL trne

Santa Giulia Arena, která má z většiny hostit hlavní atrakci nadcházející olympiády v podobě hokejového turnaje mužů, stále nestojí.
před 15 minutami
Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína

Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína

Obhájce titulu potřetí z posledních čtyř zápasů nejvyšší soutěže ztratil body.
před 20 minutami
"Amatéři vpředu." Pohroma pro McLaren, o oba vozy přišel hned v první zatáčce

"Amatéři vpředu." Pohroma pro McLaren, o oba vozy přišel hned v první zatáčce

Úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu ovládl sprint ve Velké ceně USA vozů formule 1.
Aktualizováno před 1 hodinou
Slavia - Zlín 0:0. Obhájce titulu si doma neporadil s nováčkem

Přenos skončil
Slavia - Zlín 0:0. Obhájce titulu si doma neporadil s nováčkem

Sledovali jsme online utkání 12. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Zlínem.
před 1 hodinou
„Trump je sice idiot, skvěle ale pochopil jednu věc,“ říká šéfredaktor Charlie Hebdo

„Trump je sice idiot, skvěle ale pochopil jednu věc,“ říká šéfredaktor Charlie Hebdo

Šéfredaktor Charlie Hebdo přijel do Prahy na festival umění a literatury Fall! do pražského Centra současného umění Dox.
před 1 hodinou
Pes se ztratil rodině na výletě, sám nastoupil do vlaku a vrátil se jím do Brna

Pes se ztratil rodině na výletě, sám nastoupil do vlaku a vrátil se jím do Brna

Pes sám nastoupil do vlaku, a to dokonce do správného spoje a ve správném směru, a vrátil se do Brna, odkud ráno na výlet vyjížděli.
před 1 hodinou
Policisté si při cvičení spletli školu. Mysleli, že vyděšení studenti jen dobře hrají

Policisté si při cvičení spletli školu. Mysleli, že vyděšení studenti jen dobře hrají

Policisté při čtvrtečním taktickém cvičení ve Varnsdorfu na Děčínsku nechtěně vstoupili do špatné budovy školy.
Další zprávy