Pervitin ve vodě dělá z ryb feťáky, čeští vědci zkoumali jeho účinky na pstruzích

Podle nového výzkumu vědců z České zemědělské univerzity v Praze se mohou pstruzi stát závislými na pervitinu, který se skrz kanalizace dostává do vodních toků.

Výzkumníci pod vedením behaviorálního ekologa Pavla Horkého se podle studie publikované v časopise Journal of Experimental Biology rozhodli prozkoumat, jak nelegální drogy mění chování ryb ve vodních plochách.

Tým vědců proto umístil 40 pstruhů obecných potočních na osm týdnů do nádrže s vodou a stejnou dávkou pervitinu, kterou nalezli v řekách.

Poté zjišťovali, zda ryby trpí abstinenčními příznaky. Umístili je proto zpět do čisté nádrže a dávali jim každý den na výběr mezi vodou obsahující drogu a vodou bez ní. Do nádrže rovněž umístili stejný počet zdravých pstruhů jako kontrolní skupinu. Ryby, které strávily osm týdnů ve vodě s pervitinem, si během čtyř dní od přesunu začaly vybírat kontaminovanou nádrž.

Podle výzkumníků to naznačuje, že pstruzi trpěli abstinenčními příznaky, protože drogu vyhledali, jakmile byla k dispozici. "Závislé" ryby rovněž vykazovaly nižší aktivitu a v jejich mozcích se stopy po droze našly i po 10 dnech od posledního kontaktu s ní.

"Ryby jsou citlivé na nepříznivé účinky mnoha drog, od alkoholu po kokain. Mohou se u nich vyvinout drogové závislosti, při kterých jsou nuceny si udržovat stálou hladinu dopaminu. Je to podobné jako u lidí," uvedl Horký pro televizi CNN.

Zároveň vyjádřil obavy, že by ryby mohly trávit více času u výpustí kanalizací. Čističky odpadních vod totiž mnohdy nejsou schopny tyto látky zpracovat a skrze ně se dostávají až do vodních toků. "Jejich účinky by mohly změnit fungování celých ekosystémů, negativní důsledky jsou relevantní na úrovni jedince i celé populace," dodal Horký s tím, že touha po drogách by mohla být silnější než shánění potravy nebo páření.

Není to poprvé, co vodní ekosystém pocítil vliv farmaceutik i drog. V květnu 2019 vědci z Velké Británie oznámili, že ve vzorcích sladkovodních krevet našli stopy nelegálních drog, léků i pesticidů. O rok později zase výzkumníci objevili ve vodách podél amerického státu Washington mušle, ve kterých nalezli narkotikum oxykodon.