Z Porta do Pardubic. Student umění oživuje ulice barevnými mozaikami

Neobvyklý street art zdobí na pěti místech ulice Pardubic. Rozbité chodníky zaplnil Matěj Krajíček barevnou mozaikou. Díla nejprve tvořil v Ostravě jako bakalářskou práci, a protože ho to bavilo, začal je dělat také v rodném městě.

"Místo opravím a zároveň na něj upozorním. Lidé se nad mozaikou zastaví, donutí je se nad ní zamyslet, nebo jim jenom zlepší náladu. Je to takový experiment. Naplňuje mě to. Rád bych pokračoval. Teď mě oslovila školka, že mají starou sochu, jestli bych jim ji nepomohl opravit," řekl dvaadvacetiletý student multimediálního umění. Reakce lidí jsou pozitivní, dodal.

Invaze ulice

Poslední mozaiku najdou lidé před gymnáziem Dašická, která vznikla o víkendu. "Celou střední školu jsem tudy chodil na obědy. Mozaiky většinou dělám na místech, které důvěrně znám. Před gympl jsme chodili s klukama skejtovat. Přes díry jsme skákali na prknech," řekl Matějíček.

Student sleduje umělce, kteří tvoří street art, jeho velkým vzorem je Invader. Francouzský autor je známý svým dlaždicovými mozaikami, které vytváří po vzoru pixelovaného umění videoher ze 70. až 80. let, jako byl Pac-Man nebo Super Mario Bros. "Pojmenoval to invaze ulice a jeho postavičky jsou všude po světě," řekl Krajíček.

Inspirace ke studentovi přicházejí také na cestách. Strávil tři měsíce na stáži v Berlíně a půl roku v Portugalsku. "Byl jsem v Portu, město je celé okachličkované. Je to hravé a hezké. U nás jsou ulice takové šedé. Studovat umění není o tom sedět v lavici a drtit se, je lepší poznávat různé kultury, vyjít do ulic a pak to předávat dál," řekl student, který se díky přidělenému stipendiu chystá na letní semestr do jihokorejského Soulu.

Kachlíky z burzy

Student na poslední mozaice pracoval od rána do pozdního večera. Spotřeboval na to 25 kilogramů cementu. Na něj pak nanáší lepidlo a kousky kachliček, které potom ještě vyspáruje. "Říkal jsem si, že když už to spravuji, udělám to pořádně, aby to vydrželo," řekl Krajíček.

Kousky kachlíků kupuje na burzách a tím, že se jeho dílo stává známější, lidé mu na sociálních sítích nabízejí materiál, co jim doma zbyl třeba po opravě koupelny. Některé kachle si i kupuje, zvláště ty lesklé, aby mozaika vypadala lépe. Za poslední dílo zaplatil asi tři tisíce korun. Pro bakalářskou práci měl mecenáše, teď už si student všechno platí sám. "Něco jsem si vydělal na brigádách, ale sponzor by se do budoucna určitě hodil," řekl Krajíček.