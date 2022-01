Papež odsoudil páry, které mají místo dětí jen domácí mazlíčky. Lidstvo vymře, varuje

Papež František zkritizoval páry, které si namísto dětí pořizují domácí mazlíčky. Hlava církve je přesvědčená, že se chovají sobecky, protože pokud se mladí lidé budou vzdávat rodičovství, lidstvo začne vymírat a civilizace tím bude trpět. Těm, kteří vlastní děti mít nemohou, doporučil, aby nějaké adoptovali.

Papež se nad nezodpovědnými mladými páry rozohnil ve středu, když ve Vatikánu promlouval k věřícím o významu svatého Josefa, Ježíšova pozemského otce. Josefovo rozhodnutí ujmout se božího syna narozeného z neposkvrněného početí Panny Marie označil za nejvyšší projev lásky. Píše o tom zpravodajský web stanice CNN.

"Dnes naopak vidíme spoustu lidí, kteří děti vůbec nechtějí nebo si říkají, že budou mít jedno a to stačí. Mnoho párů si namísto potomků pořídí dva psy nebo dvě kočky a myslí, že jim to děti nahradí. Chápu, že to může znít legračně, ale takhle vypadá současná realita," prohlásil František a vzápětí upozornil na rizika takového přístupu.

"Tohle popření otcovské a mateřské role naši společnost oslabuje, bere nám naši lidskost. Dochází ke stárnutí populace a naše domovská planeta úbytkem dětí trpí," zdůraznila hlava katolické církve, k níž se hlásí více než miliarda věřících. Lidem, kteří vlastní děti mít nemohou, pak doporučil, aby zvážili adopci sirotků, a našli tak podobnou odvahu jako svatý Josef.

"Podívejte se, kolik dětí po celém světě čeká, až se jich někdo ujme. Samozřejmě že rozhodnutím stát se rodičem jde člověk vždycky do rizika, ať už dítě sám zplodí, nebo si nějaké přisvojí. Mnohem více však riskují ti, kteří děti úplně odmítají, kteří ve fyzické i duchovní rovině popírají své otcovství a mateřství," řekl papež.

Přestože František v rámci katolické církve reprezentuje spíše progresivní názorový proud, jeho poslední vyjádření nejsou tak překvapivá, jak se může zdát. Odpovídají katolickému učení, které vždycky vyzdvihovalo důležitost rodin vychovávajících děti a varovalo před negativními demografickými důsledky nízké porodnosti. Z úst samotného papeže navíc narážky na páry, které před dětmi upřednostňují domácí mazlíčky, poprvé zazněly už v roce 2014.

To ovšem neznamená, že by František ke zvířatům choval nepřátelský vztah. V uplynulých letech se nechal fotografovat se psy, medvídkem koala, tygrem, ptáky i jehňátkem.

