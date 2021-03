Padla Extra Renta! Jak by si užili 100 tisíc měsíčně Pazderková nebo Kašpárek?

Mnohem optimističtější výhled do budoucnosti si bude užívat historicky první výherce nové hry Sazky s názvem Extra Renta. Díky správnému výběru čísel se sázející z Jihomoravského kraje může těšit na fantastickou rentu 100 000 Kč měsíčně, která mu bude vyplácena dlouhých 20 let.

Na jaře rozjezd podnikání, v létě road trip kabrioletem nebo v sedle motorky, na podzim online kurzy nejprestižnějších univerzit a v zimě wellness ve vlastní sauně a vířivce. Jaké sny si výherce hlavní výhry v loterii Extra Renta může každý měsíc plnit? A jak by se stotisícovou rentou naložila herečka Iva Pazderková nebo šéfkuchař Radek Kašpárek?

V pondělí 8.3. jsme gratulovali všem ženám, šlo ale také o historický den nové loterie Extra Renta. Ta ve večerním slosování přivítala mezi loterní milionáře prvního sázejícího, který trefil hlavní výhru. Ten pochází z Jihomoravského kraje a do obchodu si zašel pro čtyři sloupečky náhodných čísel, tedy pro plný tiket za 100 Kč.

Nejlépe investovaná stovka života

Štěstí se na něj s kombinací 12, 13, 17, 21, 23, 25 a 29 usmálo hned v prvním sloupečku. A protože uhodl všechna čísla, už velmi brzy mu na účet začne každý měsíc chodit částka 100 000 Kč, a to po dobu 20 let.

Víte, jak byste s tolika penězi měsíčně naložili? Ve hře je celá řada možností od vylepšování domova až třeba po vzdělávání nebo rozjezd vlastního podnikání.

Radek Kašpárek by cestoval za jídlem

"Kdybych vyhrál Extra Rentu, tak bych cestoval ještě víc než teď, a to hlavně za dobrým jídlem," prozradil své sny známý šéfkuchař Radek Kašpárek, který je jako jeden z hrstky Čechů majitelem restaurace s michellinskou hvězdou. Mezi jeho sny patří projet si slavnou motorkářskou Route 66 v USA, zajet si na sushi do Japonska, rád by si ale také skočil s padákem nebo by se potápěl mezi korály.

"Jak jinak trávit čas než cestováním, když bych se najednou nemusel vůbec starat o peníze?" položil nám řečnickou otázku Kryštof Peleta, cestovatel a autor projektů Teď nebo nikdy, #Cestolidi a Cestology, díky kterým už objel celý svět. Stotisícovou měsíční rentu by si pak zpříjemňoval zážitky. Kryštof by si rád v oceánu zaplaval s velrybami nebo delfíny, vyrazil by na safari nebo by se chtěl vydat do Death Valley v USA, tedy na jedno z nejteplejších míst planety.

Iva Pazderková by se vrhla na sportování

Oblíbená herečka, zpěvačka a moderátorka Iva Pazderková před časem naprosto propadla sportu - pravidelně běhá a posiluje. Kdyby vyhrála 100 tisíc měsíčně na 20 let, sportování by věnovala ještě víc času. A také by se chtěla saunovat ve Finsku, dobýt vrchol sopky či se potkat s tučňáky.

O 100tisícovou rentu se hraje každé pondělí

Co je kromě fantastické hlavní výhry na této loterii skvělé? Oproti jiným číselným hrám nemusíte čekat, až se jackpot poté, co ho někdo vybere, vyšplhá na nějakou ucházející částku. O měsíční rentu 100 000 Kč na 20 let se totiž hraje každé pondělí!

18+ | Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.