Pacienti chtějí převzít zodpovědnost za své zdraví, ale nevědí, jak na to

Samoléčba je v Česku stále podceňována, což potvrzují i čísla. 80 % lidí si uvědomuje svoji zodpovědnost o své zdraví, ale jen 20 % z nich se cítí jistých jak k této zodpovědnosti přistupovat. I o tom mluvili odborníci v rámci semináře organizovaného poslancem a místopředsedou zdravotního výboru Petrem Fifkou (ODS) minulý týden.

To, že samoléčba začíná být čím dál důležitějším tématem ukázala nejen zcela nabitá konferenční místnost, kde se seminář konal, ale i hojná účast z řad státních institucí a organizací sdružující lékárníky, farmaceutické asistenty a výrobce léčivých přípravků. Úvodního slova se ujal Petr Fifka, který seminář následně i odmoderoval. Na začátku představil hlavní výhody samoléčby pro pacienty. "Samoléčba přináší mnoho možností a je potřeba toto téma více otevřít ve veřejném i odborném prostoru, aby se stalo běžnou a přirozenou volbou pro informované pacienty. Má výhody nejen pro zdravotnický systém, ale i pro samotné pacienty. Zvládnutí drobného onemocnění díky samoléčbě ušetří pacientovi v průměru hodinu jeho času oproti tomu, kdyby s onemocněním navštívil lékaře," zahájil setkání Petr Fifka.

V Evropě je lékárna na každém rohu

Podle dat, které představil Petr Fifka, se 24 milionů lehkých onemocnění zvládne ošetřit samoléčbou. To každoročně ušetří 9,5 miliardy korun českému zdravotnictví. Stále je však 15 % všech konzultací u lékaře zbytečných a onemocnění, která pacienty do ordinací přivádí, by se se správnými informacemi z ověřených zdrojů nebo po poradě s lékárníkem daly vyřešit samoléčbou. Potenciál pro rozvoj samoléčby je proto značný a má četné výhody pro pacienty. Práce se zdroji bylo i jedním z podtémat, kterým se panelisti zabývali.

Vedle příbalového letáku většina výrobců léčiv provozuje specializované webové stránky, kde mohou pacienti získat spolehlivé informace o správném používání léků a zacházení s nimi. "Není vhodné hledat informace kdekoliv na internetu a kliknout na první odkaz. Spolehlivé informace lze vždy získat u výrobce nebo na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Jako zdravotnický průmysl poskytujeme spotřebitelům velmi kvalitní a důvěryhodné přípravky založené na vědeckých poznatcích a inovacích, které jsou dostupné bez receptu," řekl Tomáš Sedláček ze Sdružení výrobců volně prodejných léčivých přípravků.

Evropa přitom, co se týče dostupnosti lékáren, pacientům přeje.. Jak uvedl Jan Žák, zástupce Asociace provozovatelů lékárenských sítí, 58 % lidí žijících v Evropě totiž bydlí v docházkové vzdálenosti do 5 minut od lékárny. Alena Šindelářová, předsedkyně České komory farmaceutických asistentů, toto tvrzení podpořila a vyzdvihla roli lékárníků v celém procesu samoléčby. "Konzultace s lékárníkem je velmi důležitá, je to odborník na svém místě, který je dostatečně erudovaný, aby poradil s výběrem vhodného léčivého přípravku. To je klíčové zejména v případech, kdy pacient užívá více léků najednou kvůli možným interakcím."

Důležitá je prevence

Nejlepší prevencí je samozřejmě zdravý životní styl, který se skládá z vyváženého stravování a dostatku fyzické aktivity. Během období, kdy jsme náchylnější nemocem, jako je zpravidla podzim a zima, je vhodné také imunitu posilovat správně zvolenými vitaminovými doplňky. Pokud i přesto naše tělo podlehne, je dobré zahájit samoléčbu hned. "Je důležité začít se samoléčbou včas a nečekat, až se příznaky zhorší, teprve pak může být skutečně účinná. V každém případě, pokud potíže trvají delší dobu, je nutné kontaktovat svého praktického lékaře," dodal Martin Kopecký z České lékárnické komory.

Diskuzi odborníků neuteklo ani zodpovědné zacházení s léky. Na to jak důležité je dodržování jejich správného skladování a likvidace, upozornil Petr Davídek z Ministerstva zdravotnictví. "Pacienti by měli s léky zacházet zodpovědně a dodržovat zásady správného zacházení. Za žádnou cenu nepoužívat prošlé léky. Prošlé léky mohou ztratit svou účinnost a některé mohou dokonce vyvolat nežádoucí reakci." Zdůraznil také nutnost správného nakládání s léčivy po datu expirace, kdy jediným správným způsobem je odnést léky do lékárny. Ta se již postará o jejich správnou likvidaci.

Diskutující upozornili na to, že léky musí být vždy uchovávány v původním obalu nebo balení mimo dosah dětí a domácích zvířat. Současně je třeba podávat léky malým dětem a nikdy je nenechat, aby si lék vzaly samy. K zodpovědné samoléčbě patří také kontrola lékárničky každých několik měsíců, zda léky nejsou prošlé.

5 pravidel správné samoléčby

Na konci semináře dospěli pozvaní odborníci ke shodě. Výstupem bylo tzv. pět zlatých pravidlech samoléčby:

Se samoléčbou drobných onemocnění začněte včas, nečekejte, až se příznaky zhorší. Poraďte se s lékárníkem o výběru vhodného léku a způsobu jeho užívání. Informace o přípravcích získávejte pouze z důvěryhodných zdrojů (Státní ústav pro kontrolu léčiv, výrobci). Důsledně dodržujte pokyny uvedené v příbalovém letáku nebo od lékárníka. S přípravky zacházejte zodpovědně - dodržujte zásady správného skladování a likvidace.

5. Pokud potíže přetrvávají delší dobu, kontaktujte svého praktického lékaře.