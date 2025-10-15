Magazín

VIDEO: Osmdesátiletá Američanka zvládla havajského Ironmana, překonala věkový rekord

před 6 minutami
Američanka Natalie Grabowová se v 80 letech stala nejstarší ženou, která kdy dokončila slavného Ironmana na Havaji. V sobotu se do cíle náročného závodu v dlouhém triatlonu, který tvoří 3,8 km plavání, 180 km jízdy na kole a běžecký maraton, dostala za 16 hodin, 45 minut a 26 sekund. Pořadatelé ocenili její výkon na sociálních sítích sloganem "věk je jenom číslo".
"Každý sportovec je soutěživý a chce se prosadit, ale nejdůležitější je cesta," citovala Grabowovou agentura Reuters.
"Každý sportovec je soutěživý a chce se prosadit, ale nejdůležitější je cesta," citovala Grabowovou agentura Reuters. | Foto: Profimedia.cz

Sportovní veteránka žijící v New Jersey přitom objevila triatlon až po šedesátce, předtím se věnovala běhu. Na mistrovství světa se kvalifikovala na Ironmanu v Marylandu, kde se stala první ženou ve věkové kategorii od 75 do 79 let, která tamní závod dokončila. Po životním jubileu teď překonala rekord na Havaji, kde byla dosud nejstarší triatlonistkou v cíli členka ironmanské Síně slávy Cherie Gruenfeldová, která před třemi lety dokončila závod v Koně jako osmasedmdesátiletá.

"Každý sportovec je soutěživý a chce se prosadit, ale nejdůležitější je cesta," citovala Grabowovou agentura Reuters. "Když závodíte ve věkových kategoriích, zřídka si lidé vzpomenou, jak jste dopadli, ale zapamatují si vás za dobrý přístup, že jste měli úsměv na tváři a že jste byli se svým výkonem spokojení. A já jsem šťastná, že to mohu dělat, takže jsem vděčná závodnice," dodala.

Její přístup ocenila i osobní trenérka Michelle Lakeová. Označila ji za odolnou a disciplinovanou sportovkyni a vyzdvihla i její tréninkovou píli. "A je soutěživá. Nezávodí jen se svými vrstevnicemi, sleduje i muže ve své věkové kategorii a snaží se je porazit," uvedla Lakeová.

V Koně závodilo v těžkých klimatických podmínkách ve velkém vedru a vysoké vlhkosti přes 1700 triatlonistek o tituly v různých věkových kategoriích. Elitě vládla Norka Solveig Lövsethová, jež zvítězila v čase 8:28:27.

 
Magazín.Aktuálně.cz

