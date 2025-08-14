Orgasmus na prodej. Jak sekta OneTaste proměnila intimitu v milionový byznys

Američani Nicole Daedone a Robert Kandell založili OneTaste v roce 2004 v San Francisku. Společnost si rychle získala mediální pozornost - i díky slavným osobnostem - a rostla. Oslovovala především bohaté lidi z vyšších vrstev, kteří se cítili osamělí, hledali naplnění a toužili po intenzivním intimním kontaktu. A nezdráhali se zaplatit až 60 tisíc dolarů ročně za členství a další desetitisíce za speciální kurzy a programy. Tolik totiž spojení orgasmu, spirituality a štěstí stálo.
Hromadné "meditační seance"
Základní technikou OneTaste byla orgasmická meditace, o které Daedone tvrdila, že se ji naučila od buddhistického mnicha. Šlo o patnáctiminutový rituál, při kterém muž obvykle v latexové rukavici a s lubrikantem "vědomě a všímavě" stimuluje klitoris ženy. "Nicole měla orgasmus jako takový všelék na všechny možné situace, zvláště na sexuální traumata," vysvětluje přední religionista Zdeněk Vojtíšek.
Seance probíhaly hromadně, často se v jedné místnosti nacházelo až 30 párů. Atmosféra tak byla směsicí sténání, meditace a rituálu, během kterého se vzývalo ženské lůno a velebila ženská sexuální energie. "Orgasmická meditace představuje radikální myšlenku, že ženská těla v sobě nesou moudrost, ne stud," řekla Daedone, "a že si můžeme trénovat pozornost skrze potěšení."
Přestože veřejnost často označovala OneTaste za sektu kvůli jejím nestandardním praktikám, Vojtíšek si myslí, že tato nálepka na ni nesedí. "Primárně to byla firma obchodující s vytrženými částmi některých náboženských tradic," říká a poukazuje na to, že učení čerpalo z jógy, tantry, zen buddhismu a mystického judaismu.
Vyšetřování FBI a 20 let vězení
V roce 2018 ale shromáždil Bloomberg první vážné výpovědi bývalých členů OneTaste, kteří firmu popisovali jako "prostituční gang", kde jim manažeři nařizovali navazování sexuálních vztahů se zákazníky. Někteří účastníci tvrdili, že byli tlačeni do finančně náročných programů, zadlužovali se a byli manipulováni do vykonávání tisíců hodin neplacené práce, včetně sexuálních aktů. To vše pod záminkou duchovního uzdravení a osobního růstu.
Samozvaní spasitelé
V roce 2017, jen rok předtím, než se praktiky společnosti dostaly pod drobnohled, Daedone prodala svůj podíl ve firmě za 12 milionů dolarů. Po sérii investigativních reportáží se začala případem zabývat FBI. V roce 2023 byla Nicole Daedone spolu s tehdejší výkonnou ředitelkou Rachel Cherwitz obviněna z organizování nucené práce, zneužívání a manipulace.
"Verdikt poroty odhalil, kým Daedone a Cherwitz skutečně jsou: podvodníci, kteří zneužívali zranitelné oběti prázdnými sliby o sexuálním posílení a zdraví, jen aby je zmanipulovali k výkonu práce a služeb ve prospěch obžalovaných," uvedl americký státní zástupce Joseph Nocella. Rozsudek by měl padnout v září, oběma hlavním představitelkám hrozí až 20 let vězení. Sama Daedone svou vinu odmítá a tvrdí, že jde o útok na ženskou sexualitu a svobodu projevu.