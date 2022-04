Optická iluze: Jestli vidíte vodopád, jste v pohodě, jestli to druhé, je to horší

Na obrázku s optickou iluzí lidé obvykle vidí buď vodopád, nebo záplavu postav v dlouhých bílých hábitech s kapucí.

Optická iluze: Jestli vidíte vodopád, jste v pohodě, jestli vidíte to druhé, verdikt je horší | Video: The Blondie Boys Shorts

Podle vlogera The Blondie Boys Shorts to, co vidíte, odhalí, v jaké životní fázi jste. Jedna varianta znamená, že přesně víte, co děláte, jste velmi společenský jedinec, který si ale zároveň dokáže báječně užít čas strávený o samotě.

Druhá varianta by měla odhalit, že je divák momentálně ve svém životě spíše ztracený. Zásadní jsou první okamžiky, kdy se člověk na obrázek dívá. Rozhodující je, co vidí na první dobrou.

Ta šťastlivější skupina lidí by měla být ta, která vidí jako první vodopád. Ztraceného diváka nejprve napadne, že se dívá na bílé hábity: "Nevíte, kam přesně máte namířeno, jste ale odhodlaní k tomu, abyste to nakonec zvládli," dodává komentář i s kapkou optimismu vloger skupiny The Blondie Boys Shorts.

V komentářích videa lidé nejčastěji potvrzují nebo vyvrací, jak moc se verdikt v jejich případě strefil.

Objevila se ale i třetí skupina lidí, kteří si na obrázku všimli především stromů a chrámu.