I peklo jednou zamrzne. Apple umožní, abyste si iPhone opravili sami, pošle i díly

Společnost Apple se nyní rozhodla umožnit to, co dlouhodobě odmítala a vůbec to nepřicházelo v úvahu. Od příštího roku dovolí, aby si zákazníci své telefony v případě poškození opravili sami doma, pošle jim k tomu dokonce i originální díly, nástroje a návod. Novinka se bude nejprve vztahovat na iPhone 12 a 13.

Služba nazvaná Self Service Repair bude dostupná od začátku příštího roku ve Spojených státech, během následujících měsíců by se pak měla postupně rozšířit do dalších zemí. Později by mělo být také možné doma opravovat notebooky Mac, sdělila americká rozhlasová stanice NPR. Technologický gigant uvedl, že chce umožnit těm, kteří se cítí na domácí opravy, aby tak mohli učinit. V první fázi projektu si budou moci kutilové pohrát s rozbitým displejem, kamerou a baterií, což jsou nejčastěji opravované komponenty. Další možnosti by měly postupně přibývat. V rámci služby vzniknou speciální e-shopy s názvem Self Service Repair Online Store, odkud si zákazníci budou moci objednat více než 200 náhradních dílů a nástrojů. Apple zároveň slibuje, že použité součástky bude vybírat zpět k recyklaci. S novinkou přichází poté, co začalo sílit tak zvané "hnutí za právo na opravu". Na firmy začíná být vyvíjen tlak, aby poskytovaly zákazníkům náhradní díly a umožnily jim opravit si zařízení svépomocí. Velká Británie již výrobcům elektroniky tuto povinnost uložila, Evropská komise se k tomu teprve chystá. Americká firma přitom proslula prodejem "zapouzdřených" zařízení, z nichž nelze vyjmout ani baterii. Doposud je možné iPhony oficiálně opravovat pouze v servisních střediscích Apple. Vedení společnosti upozorňuje, že oprava v autorizovaných pobočkách bude pro velkou většinu zákazníků stále nejlepším řešením. Self Service Repair je prý určen technicky zdatným jedincům, kteří mají zkušenosti s opravami elektroniky.