Žena se na seznamce chlubila zastřelenou srnou, z nápadníka se vyklubal lovec pytláků

Američanka chtěla na internetové seznamce oslnit nápadníka, tak mu poslala fotku se srnkou, kterou zabila. Netušila však, že se nelegálním lovem chlubí zrovna zaměstnanci vládní agentury, jenž se zabývá chytáním pytláků.

Cannon Harrison pracuje dva roky jako lovec pytláků v americkém státě Oklahoma. Pátráním po nelegálních lovcích často stráví dlouhé měsíce, tentokrát mu však jeden z nich doslova spadl do klína. Ženu, která nelegálně zabila srnu, totiž dopadl pomocí seznamovací aplikace.

"Zpočátku jsem si myslel, že jde o žert. Napadlo mě, že si ze mě chce někdo vystřelit, protože ví, čím se přece živím. Zkrátka to vypadalo příliš jednoduše, než aby to mohla být pravda" uvedl čtyřiadvacetiletý Harrison pro deník The Washington Post, který na případ upozornil.

Po představení a menším flirtu se mu žena přes aplikaci pochlubila, že skolila srnu pomocí nezákonné metody, kdy použila ostré přímé světlo, čímž zvíře paralyzovala. Muži se chtěla pochlubit, tak mu poslala i fotografii s úlovkem.

"Náš profesní život často splývá s tím osobním, ať už jde o mobilní telefony, nebo sociální sítě. A tentokrát se nám podařilo pytláka dopadnout díky seznamovací aplikaci," uvedla na svém Facebooku agentura, pro kterou Cannon pracuje.

Harrison pytlačku později identifikoval na fotce, kterou měla na sociálních sítích. Žena dostala pokutu v přepočtu 53 tisíc korun, kterou zaplatila, a vyhnula se tak vězení.

Video: Střílet šelmy je hnusné, ale planeta je na to nastavená