Od titulku k souvislostem: Průvodce přežitím ve světě mediálních nástrah

„Z výletu se už nevrátili! Pozor na exotické destinace!“ Co se stalo?

Cestovatelé se na dovolené nadchli místní kulturou, rozhodli si prodloužit pobyt.

Video: JSNS

Nespokojit se pouze s titulkem, ale poznat celý kontext a kriticky se zamýšlet nad obsahem, který je nám servírován - dovednost, která je v dnešní mediální džungli téměř nezbytnou k přežití. A pokud ne přímo k přežití, minimálně k zachování osobních údajů, nedotčeného bankovního konta, nezavirované techniky a šíření ověřených informací.

Metody a triky scamerů, hackerů a dalších internetových podvodníků jsou, i díky umělé inteligenci, stále sofistikovanější a nápaditější. Nemusíme však propadat paranoie, ani beznaději. Rychlá analýza předkládaného sdělení, není ani tak žádnou vědou, k odhalení nepravostí může pomoci jednoduchý nástroj v podobě pěti základních otázek: Kdo? Co? Komu? Jak? Proč?. "Pomůcka" pochází z dílny Jednoho světa na školách a pro rozvoj mediální gramotnosti ji můžete využívat i vy, stejně jako vyučující. Program Jeden svět na školách nabízí mnoho dalších zajímavých informací a nástrojů, které vám, a hlavně vašim dětem pomohou bezpečně proplouvat mediálními vodami.

Mnohdy celý "rébus" vyřešíme již při zodpovězení otázky KDO?. Odhalení autora sdělení dává často jasnou zprávu, jak se k příspěvku postavit. Při otázce CO?, si pak ujasníme, zda máme před sebou fakta, názory, reklamu nebo dokonce manipulaci, lež či podvod. Důležitá je také otázka KOMU? Koho chtěl autor oslovit? S tím také souvisí otázka JAK? Jak nás upoutal zrovna tento příspěvek? Závěrečnou, ale neméně důležitou otázkou je PROČ? Proč vlastně dané sdělení vzniklo? Cílem může být pobavení, sdílení, vzdělávání, ale i komerční profit nebo získání vlivu.

Čím víc, tím líp

Titulek z úvodu je typický clickbait, tedy obsah, jehož hlavním cílem je přimět uživatele ke kliknutí, mnohdy za každou cenu. Krásně naaranžované emotivní sdělení, opředené tajemstvím, ideálně o někom známém, často šokující nebo kontroverzní. Po kliknutí však často zjistíme, že samotný obsah zdaleka neodpovídá očekávání, a že jsme věnovali čas a energii něčemu v lepší případě nudnému, v horším dokonce rizikovému a možná tak nechtěně přispěli k šíření dezinformací. Clickbaity jsou v současnosti na sociálních sítích a zpravodajských webech hojně využívaným prostředkem ke zvýšení návštěvnosti a tím i příjmů z reklamy. Úplně se jim vyhnout nedá, pro získání pozornosti jsou opravdu efektivní, ale u pozorného čtenáře či diváka fungují jen dočasně, protože jejich používání hodně vypovídá o důvěryhodnosti daného média.

Důvěřuj, ale prověřuj

Když si uvědomíme všechna rizika, která na nás a naše blízké na internetu a možná obecně v mediálním světě číhají, můžeme lehce sklouznout k absolutní nedůvěře ke všemu, s čím se setkáme. To by však bylo druhým extrémem, který by nám, a ani nikomu v našem okolí, neprospěl, stačí, když se budeme držet starého známého "důvěřuj, ale prověřuj".