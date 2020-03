Od pokeru k videohrám. Český šampion založil e-sport tým a chce prorazit v zahraničí

Martin Kabrhel patří mezi nejlepší a nejvýraznější tváře českého pokeru. Hrou si vydělal už asi 200 milionů korun. Nyní se však rozhodl pustit do jiného byznysu, do stále rostoucího e-sportu. Založil tým Entropiq, s nímž se chce na české poměry vyjímat: zázemím, profesionalitou a s tím spojenými ambicemi.

Martin Kabrhel by rád ovládl českou scénu a patřil mezi nejlepší týmy v Evropě. Jak toho chce dosáhnout, na to odpovídal v rozhovoru spolu s výkonným ředitelem týmu Ondřejem Drebotou, s kterým ho pojí společná minulost.

Jak se stane, že se dva lidé z pokerového prostředí pustí do e-sportu?

Drebota: Stejně jako u mnoha jiných projektů za tím stojí nějaká delší historie a také náhoda a správný timing. Já se s Martinem potkával v rámci svého působení u PokerStars během posledních let celkem pravidelně, několikrát jsme řešili potenciální spolupráci ohledně různých věcí kolem pokeru, ale nikdy to nakonec neklaplo. Naposledy se mi ozval právě s e-sportovým projektem Entropiq. A jelikož jsem si ve stejný týden domluvil datum ukončení své skoro 10 let trvající spolupráce s PokerStars, řekl jsem si: Proč ne? O e-sportu vím už 20 let, psal jsem o něm jako jeden z prvních lidí u nás, sám jsem se mu aktivně věnoval. V rámci Counter-Striku verze 1.6 jsem dokonce pobral i nějaká ta umístění na české scéně. Už tehdy bylo docela zřejmé, že to bude fenomén. Každopádně po své misi u PokerStars jsem měl nastoupit někam úplně jinam a Entropiq jsem bral jen jako takovou zajímavou činnost na vyplnění času, kterou budu mít jako doplněk. Velmi brzy se nám to ale rozrostlo do takové míry, že jsem se rozhodl se tomu věnovat naplno. Dává to totiž smysl a načasování je velmi dobré. Profesionálně vedený projekt s velkou vizí na našem trhu chyběl.

Kabrhel: Na Ondru jsem dostal nějaké reference od lidí, kterým věřím, a jak už zmínil, během posledních let jsme se potkávali v rámci pokerové scény. Slovo dalo slovo a teď je managing directorem projektu Entropiq. Společně jsme dali dohromady tým šikovných lidí a uvedli vše k životu.

Jak rychle jste se v novém oboru rozkoukali?

Drebota: Jak jsem naznačil, už jsem nějaké zkušenosti měl. Na přelomu tisíciletí jsem pracoval jako zástupce šéfredaktora v herním časopisu Score a mimo jiné jsem tam měl na starosti i rubriku e-sport. Tu nikdo dělat nechtěl, protože to nikoho moc nebralo a nikdo z kolegů kompetitivnímu hraní nerozuměl. Jelikož jsem se aktivně věnoval Counter-Striku i na e-sportovní úrovni, bylo logické, že to spadlo na mě. V rámci této rubriky jsem se podíval do San Franciska na World Cyber Games a bylo mi okamžitě jasné, že tenhle fenomén jen tak někam nezmizí a že se bude do budoucna jen a jen nafukovat. Osud mě nakonec v posledních dvou dekádách zavál trochu jinam, ale e-sport jsem stále po očku sledoval a ve volném čase jsem se hrám a dění kolem nich věnoval. Sice už ne na profesionální úrovni, ale jsem soutěživý a nerad prohrávám. Pamatuju si i na úplné začátky české scény, vznik prvních týmů jako Neophyte v roce 1999, začátky eSuby a první Invexy, kde se profesionální hraní začalo pomaličku ukazovat široké veřejnosti.

Kabrhel: Já to mám trochu jinak. Moje herní minulost skončila někdy před 20 lety u Starcraftu, kdy jsem se rozhodl, že budu většinu svého času věnovat matematice a sportu. Mám za sebou mnoho projektů spojených s aplikovanou matematikou a právě ten poslední, firma Ematiq, kde se zabýváme datovou analýzou a tvorbou pravděpodobností pro sporty a právě i pro e-sporty, nás přivedl na myšlenku Entropiqu. A díky datům, ke kterým máme přístup, a současnému stavu nejen českého e-sportu jsme naznali, že by to vlastně mohl být velmi zajímavý projekt.

Jak jste dávali dohromady tým? Podle čeho jste vybírali hráče?

Kabrhel: Prostě jsme si sezvali to nejlepší z československé scény do jedné velké kanceláře a představili jim naši vizi profesionální organizace Entropiq. Potom jsme si se všemi i individuálně popovídali. Na hráče máme poměrně vysoké nároky, a to nejen co se skillu a osobnostní vyspělosti týče, ale i toho, jak přemýšlejí, jak na sobě dokážou pracovat, jak dokážou souznít s organizací, jaké mají jazykové dovednosti, sociální sítě, chuť vítězit a mnoho dalšího.

Drebota: Martin i díky pokeru dokáže lidi velmi dobře přečíst a kolikrát je rozhodit tak, že vám řeknou i to, co nechtějí. Nakonec jsme si do začátku vybrali našich sedm kluků a s ostatními jsme se rozloučili a popřáli jim hodně štěstí. Někteří z nich určitě mají šanci se uchytit, ale nám z různých důvodů do naší strategie a vize nezapadali. Co se týče lidí v týmu, zde jsme šli na jistotu a vybrali ty, se kterými již nějakou historii máme a víme, že budou tomuto projektu přínosem.

Kolik lidí pro vás pracuje na full-time? A kolik hráčů?

Drebota: Celkově se na projektu Entropiq podílí, co se organizačního týmu týče, skoro 30 lidí. Ne všichni jsou samozřejmě na plný úvazek. Hráčů je momentálně sedm, pět jich je na plný úvazek a hraní je jejich hlavním zdrojem příjmu. U zbylých pracujeme na tom, aby to do stejného stavu dostali co nejdříve. Navíc brzy budeme rozšiřovat o další hráče a sekce.

Na které akvizice jste nejvíce hrdí?

Kabrhel: Jsme spokojeni se všemi. Vybírali jsme pečlivě a už během několika prvních týdnů jsou vidět výsledky. Náš hráč Hearthstonu Olda "Faeli" Mahdal skončil v Arlingtonu v USA na Master Tour jako třicátý na světě a chyběl jen kousíček k tomu, aby šel do osmičky a bojoval o nejvyšší příčky. Šanci polepšit si bude mít hned na konci března v Los Angeles a později potom ve Švédsku, kde se konají další dva turnaje s dotací půl milionu dolarů. Co se týče FIFA sekce, tak třeba v poslední víkendové lize se Riijkovi (Štěpán Sobocki) podařilo parádní skóre 30:0 a díky pomocnému hodnocení mu bylo přisouzeno 45. místo na světě. Tady už opravdu chybí jen kousíček k tomu, být top.

V současnosti máte zástupce ve hrách FIFA, PUBG a Hearthstone. Na jakých postech chcete ještě posílit? Kolik týmů ještě chcete mít?

Kabrhel: Jednoznačně chceme v budoucnu mít CS:GO a Dota 2 týmy. Aktivně na tom pracujeme, ale zatím jsme nenarazili na takové hráče, kteří by vyhovovali našim představám, a momentálně se spíše poohlížíme mimo česko-slovenskou scénu. Tím ale náš apetit rozhodně nekončí. Skautujeme na více frontách.

Jak probíhá aktuálně příprava vašich hráčů?

Drebota: Příprava zatím probíhá v několika úrovních. Přesně víme, co a kdy naši hráči dělají, máme na to vypracovaný náš systém trackingu. Základem tréninku jsou přípravné zápasy, takzvané skrimy. Pro PUBG tým jsme najali trenéra z Kanady, který jim pomáhá se stanovováním strategií, analýzou soupeřů a rozborem vlastních chyb. Před velkými turnaji, hlavně u týmových her, probíhá i takzvaný bootcamp, kde se hráči sjedou do tréninkových prostor, soustřeďují na nadcházející turnaj, ladí formu a hledají nejlepší strategie. Je to stejné jako v jakémkoliv jiném sportu. Pokud chcete vítězit, musíte mít poctivě natrénováno, znát do detailu své soupeře a umět se poučit z vlastních chyb. Klasické tréninkové zápasy potom probíhají prakticky každý den, až na dny odpočinku.

Kabrhel: Na nejvyšší úrovni jsou hráči dost vyrovnaní, a tak rozhodují detaily a jedním z těch hlavních je hlava. Proto je velmi důležité mít to v hlavě naprosto srovnané, a tomu tedy věnujeme velkou pozornost za účasti mentálního kouče. Dále potom, pokud se chcete plně soustřeďovat a podávat nejlepší výkony, je to zdravý pohyb a v neposlední řadě i správná výživa. S tím vším mohou naši hráči počítat. Snažíme se maximalizovat jejich šanci na výhru.

Slibujete svěřencům i datovou analýzu. Jak funguje?

Kabrhel: Datovou analýzu konkrétně aplikujeme zatím hlavně na naši jedinou týmovou hru, a to PUBG. Primární je rozbor jednotlivých her, vyhodnocení určitých situací a diskuse o optimální strategii pro tu kterou situaci. Stará se o to hlavně trenér. Zároveň se dělá i takzvaný leak finder, kde se snažíme odhalit chybná rozhodnutí a nejslabší místa a ta pro příště eliminovat, což pro nás dělá náš partner, firma Ematiq. Analýza dat je určitě klíčová i pro další tituly, aktuálně intenzivně pracujeme na analýze pro FIFA 20.

Píšete, že samozřejmostí jsou pro tým tréninkové prostory. Můžete přiblížit, jaké máte v tomto ohledu plány?

Kabrhel: Stálé tréninkové prostory bereme jako nutnost. Aktuálně máme kancelářské prostory v centru města, kde je možné trénovat, a pracujeme ještě na něčem dalším. Podrobnosti si zatím necháme pro sebe, rádi ale přemýšlíme ve velkém.

Na webu uvádíte, že chcete konkurovat těm nejlepším. Můžete být trochu konkrétnější ohledně ambicí do blízké i vzdálenější budoucnosti?

Drebota: Na to se dá odpovědět poměrně jednoduše. V rámci svých her chceme dominovat tuzemské scéně. Vlastně skoro všichni naši hráči jsou aktuálními mistry ČR svých her nebo alespoň mají poháry z významných akcí z posledních dvou let. Zhruba do jednoho roku od založení máme ambici být v top 5 organizacích ve střední Evropě a v top 20 v rámci celé Evropy. A to nejen výkonnostně, ale i velikostí brandu. Chystáme několik zajímavých kroků, které by měly náš postup výrazně urychlit. O nich ale zatím nemůžu mluvit.

Kolik podobný projekt a jeho rozjetí stojí?

Kabrhel: Pohybujeme se v řádu desítek milionů ročně. Cestování po světě, platy realizačního týmu, platy hráčů, marketing, to samozřejmě něco stojí. Proto je i ve světě normální, že podobné organizace mají svoje partnery, kteří s chodem pomáhají. My už několik partnerů máme a velmi brzy představíme další.

Jak je na tom česká e-sport scéna ve světovém srovnání?

Drebota: Stejně jako v normálním sportu i v e-sportu máme mnoho šikovných hráčů, kteří se prosazují na nejvyšší úrovni. V některých titulech se dokonce můžeme pyšnit mistry světa. Šikovnost tu tedy rozhodně nechybí, zaspali jsme oproti světu v rámci scény a organizace. Stačí se podívat k sousedům do Polska, ti jsou někde jinde. Speciální arény pro hráče, velké množství úspěchů na e-sport scéně, množství profesionálních týmů, úplně jiný přístup k e-sportu a jeho podpora a takto by se dalo pokračovat ještě dlouho. Rozhodně ale máme na to, světovou scénu rychle dohnat. A i díky nové generaci týmů a marketingovým penězům, které se začínají do e-sportu v ČR konečně dostávat, se opravdu blýská na lepší časy. Do šílenství, které se kolem e-sportu děje v Asii, ale máme zatím ještě hodně daleko. Vyprodané stadiony, mrakodrapy nasvícené logy e-sportových týmů, turnaje o desítky milionů dolarů… Ale stačí se podívat i na to, jaká je situace kolem e-sportu v Americe nebo Evropě.

Co máte na mysli?

Drebota: Vždyť poslední turnaj League of Legends sledovalo prakticky stejně lidí jako poslední Super Bowl. A víte, že se americké námořnictvo rozhodlo neutrácet peníze za tradiční náborové reklamy během Super Bowlu a raději investuje do e-sportu? E-sportové organizace si založili i fotbalisté Gareth Bale nebo Antoine Griezmann… Takhle vypadá e-sport ve světě a takhle vypadá jeho budoucnost. My to chceme přiblížit široké české veřejnosti. Zatím se tady o tom vůbec neví a nemluví, což chceme změnit.

Věříte, že se může tak rozsáhlý projekt v českém prostředí uživit?

Kabrhel: Data, která máme k dispozici, a zájem ze strany společností, se kterými jsme se potkali, ukazují, že už nazrál čas pro větší projekt s českými kořeny. Nic ale není zaručeno a pořád se určitě jedná o rizikovější investici. Teď to zkrátka musíme odpracovat. Navíc jen v českém prostředí by se takovýto projekt rozhodně neuživil, a proto jednoznačně míříme rovnou za hranice. Jinak platí, že jsem se vždy věnoval projektům, které měly velký úspěch, a nerad bych dělal v případě Entropiqu výjimku.

