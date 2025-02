Obklopeni přírodou. Rodina vystavěla Chalet Blatno ve stylu luxusní horské chaty

Za kariérou se vydali do Prahy a potom i do zahraničí. Splnili si cestovatelské sny. Nyní se čtyřčlenná rodina rozhodla vrátit do rodné obce v podhůří Krušných hor. Místo, kde se novostavba ve stylu horské chaty s názvem Chalet Blatno nachází, se stalo benefitem i náročnou výzvou. Jaká úskalí museli překonat?

Investoři nás oslovili ve chvíli, kdy měli získané stavební povolení, ale stavba ještě nezapočala. Bylo tedy dost prostoru na to společně se věnovat koncepci interiéru. Nakonec se nám podařilo prodiskutovat a schválit i zásadnější změny dispozice, jako byla úprava schodiště do podkroví a jeho rozšíření," vypráví architekti Jana Kašparová a Pavel Kostka ze studia Čtyři stěny, kteří na realizaci spolupracovali s architektem Miroslavem Polákem. Stavba Chalet Blatno, která bojuje o vítězství v kategorii Novostavba v soutěži Interiér roku, je obklopena samotou a přírodou. Dispozičně velkorysá nemovitost ve stylu luxusních alpských chalup v sobě skrývá dvě ložnice, pokoj pro hosty, pracovnu, fitness a technické i skladovací prostory. Obytná plocha interiéru činí 212 metrů čtverečních. Dominantou domu je prosklený štít a výhled na horské louky. Návrat do rodné obce a propojení s přírodou Čtyřčlenná rodina měla především funkční požadavky a jejich velkým přáním bylo maximální propojení interiéru s exteriérem, využívání přírodních materiálů a podpoření velkorysosti prostoru. Investoři i tvůrci novostavby chtěli klást důraz i na určité venkovské prvky, které odkazují k místu, kde se nemovitost nachází. Tedy k samotě nedaleko menší obce v podhůří Krušných hor. "Zajímavostí je, že investoři se do podhůří Krušných hor vraceli po tom, co se nějakou dobu kariérně realizovali v Praze i zahraničí. Hodně cestovali a měli tak možnost vyzkoušet si různé způsoby a styly bydlení. Nakonec vyhrálo rodiště jednoho z nich a podařilo se jim získat unikátní pozemek," sdělili architekti. Zprvu benefit, později náročná výzva Pozemek na samotě s ničím nerušenými výhledy byl zprvu brán pouze jako výjimečný benefit. Při započetí realizace se však ukázalo, že bude i velkou a problematickou výzvou. Stavební firma i jednotliví dodavatelé se totiž na stavbu často museli brodit metrovými závějemi. Vzhledem k tomu, že majitelé i architekti chtěli exteriér i interiér plně provázat s přírodou, ve velké míře byly použity materiály jako přírodní dřevo a dýha, konkrétně dubové a smrkové dřevo tónované do obdobného odstínu. Dále také keramická velkoformátová dlažba, betonové stěrky a přírodní kámen. "Bylo pro nás důležité, aby dům působil harmonicky jako celek, proto jsou použity identické materiály i na fasádách a zahradních úpravách," uzavírají. Interiér roku Soutěž Interiér roku vstoupila do svého jubilejního desátého ročníku. Již 29. dubna poznáme výherní realizace, které oslnily nejen renomovanou porotu. Zásadní změnou je přesun akce do velkého divadelního sálu DOX+. Narůstající zájem účastníků sice přerostl možnosti původního auditoria, ani tak organizátoři pupeční šňůru s galerijní částí DOX nepřestřihli. V prostorách jejího nádvoří se bude konat afterparty. "Ceny budou opět předány jako vrcholný bod mezinárodního kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX, který má letos téma Odvážné interiéry zítřka. Budoucnost patří udržitelnosti, proto jsme s nadšením uvítali možnost propsat tuto filozofii do podoby samotného ocenění," říká zakladatel a ředitel Interiéru roku Petr Tschakert.