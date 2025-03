Záběry jsou neúprosné, Antarktida zažívá dramatický úbytek mořského ledu

Antarktida, známá svými rozsáhlými ledovými plochami, čelí bezprecedentním změnám. Nedávné studie odhalily dramatický pokles rozsahu mořského ledu, což vyvolává obavy vědců a ekologů po celém světě. Tento trend může mít dalekosáhlé důsledky pro globální klima a mořské ekosystémy.

Tradičně se rozsah antarktického mořského ledu měnil sezonně, s maximy a minimy v průběhu roku. Nicméně, v posledních letech došlo k výrazným odchylkám od tohoto vzoru. Podle údajů z National Snow and Ice Data Center (NSIDC) dosáhl rozsah mořského ledu k 1. březnu 2025 hodnoty 1,98 milionu čtverečních kilometrů, což je druhá nejnižší hodnota v 46leté satelitní historii, srovnatelná s roky 2022 a 2024.

Příčiny poklesu mořského ledu

Přesná příčina tohoto poklesu zatím není zcela objasněna, ale vědci naznačují souhru několika možných faktorů. Prvním z nich jsou změny atmosférických podmínek, kdy variace v teplotách a tlaku mohou ovlivnit tvorbu a tání ledu. Druhým faktorem jsou zvýšené teploty oceánů, které mohou urychlit tání mořského ledu. V neposlední řadě je na vině globální oteplování, které přispívá k tání polárních oblastí.​

Studie byla publikovaná v časopise Communications Earth & Environment, antarktický mořský led je považovaný za jakýsi kontrolní prvek rychlosti globálního oteplování. Jeho pokles, který vědci sledují od roku 2015, má několik významných dopadů.

Změny oceánských proudů

Antarktický cirkumpolární proud, nejmocnější oceánský proud na Zemi, by mohl do roku 2050 zpomalit o 20 procent, pokud budou emise skleníkových plynů pokračovat vysokým tempem. Toto zpomalení by mohlo ovlivnit distribuci tepla v oceánech a narušit globální klimatické vzorce.

Zvýšení hladiny moří

Tání antarktického ledu přispívá ke globálnímu zvyšování hladiny moří, což ohrožuje pobřežní oblasti a ostrovní státy.​

Ekosystémové změny

Mořský led poskytuje stanoviště pro mnoho druhů, včetně tučňáků a tuleňů. Jeho úbytek může narušit potravní řetězce a biodiverzitu.​

Křehkost antarktického ekosystému

Pokračující pokles mořského ledu v Antarktidě slouží jako varovný signál o křehkosti našeho planetárního ekosystému. Je nezbytné přijmout okamžitá opatření k řešení příčin těchto změn a minimalizaci jejich dopadů na globální úrovni.​ Pro pochopení probíhajících změn je klíčové pokračující sledování mořského ledu, mezinárodní spolupráce, ale zejména snižování emisí.