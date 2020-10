Uhlí vyhrálo nad bohem. Přesun gotického kostela v Mostě fascinuje i po 45 letech

Přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, který začal poslední zářijový den roku 1975, hledá dodnes jen těžko srovnání. Pozdně gotický chrám se ale díky tomu vyhnul osudu ostatních budov v severočeském městě, které byly kvůli zásobám hnědého uhlí určeny k demolici. Náročná akce vyžadovala nejen pečlivou přípravu a plánování, ale i mnoho peněz. Vymyslet technické řešení trvalo několik let.

Skoro půl tisíciletí starý kostel musel za pomoci speciálních kolejí a hydrauliky urazit trasu 841 metrů, jinak by padl za oběť těžbě uhlí - tak jako celá historická část královského města Most. Zpočátku se rozhodovalo o několika variantách záchrany památky. Nakonec na přelomu 60. a 70. let vyhrál přesun kostela na nové místo, který byl dokončen 27. října 1975.

Se stěhováním tak velké stavby však v Československu neměl nikdo zkušenosti, takže nalézt odpovídající technické řešení trvalo několik let.

Obvyklý způsob přesunu staveb pomocí válečků pohybujících se po pevném podkladu byl zavržen ve prospěch metody, která využívala pružnou dráhu a vozíky schopné vyrovnávat nerovnosti terénu.

Z chrámu bylo odstraněno vnitřní vybavení, snesena kostelní věž, zdi byly zpevněny. V polovině září 1975 byl pak kostel s podzemní kryptou oddělen od základů a naložen na 53 podvozků z plzeňské Škodovky.