Foto: Nevídaná podívaná. Na Václavském náměstí běhali lidé na lyžích a v kostýmech. Slavili nový rok

před 24 minutami

Kdo šel nedávno večer po Václavském náměstí, asi se musel poměrně divit. Je totiž dost možné, že se kolem něho prořítila Červená karkulka na běžkách v závěsu s Deadpoolem, stíhaným děsivým klaunem a funícími tři čuníky. Nešlo ale o halucinace či zhmotnělou parafrázi povolebního veselí, nýbrž o tradiční studentskou oslavu Hydrosilvestru. Čili konce hydrologického roku a začátku nového, který připadá vždy na přelom října a listopadu. V ní jde už 23 let o to, seběhnout Václavské náměstí od shora dolu na běžkách v libovolném kostýmu a pokud možno se u toho nepřizabít. Podívejte se v galerii, jak to vypadá v praxi.