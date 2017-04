Fotky: Její prapředci oživili pražský orloj. Teď jej sama pomůže rozebírat

před 36 minutami

Podívejte se do zákulisí rodinné dílny Ludvík Hainz, která existuje od roku 1836 a celých 152 let se stará o pražský orloj. Kdysi se jim jej totiž podařilo oživit, vlastně těsně před tím, než konšelé rozhodli o jeho likvidaci. Od té doby si péči o orloj předávají z generace na generaci. Firma Hainz je jediná v Česku, která opravuje věžní hodiny starodávnou mechanickou metodou, jako to ve středověku dělali mistři hodináři. Mariana Nesnídalová, která stojí v čele firmy, je přímou pokračovatelkou rodinné tradice. A nejenže firmě velí, ale orloj pomůže při jeho nynější chystané opravě i rozebírat a opravovat.

autor: Lenka Petrášová

