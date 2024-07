Od Karlova mostu po Dlouhé stráně. Česko z letadla během dvanácti let

Fotografování z letadla se Dan Materna věnoval více než dvanáct let. Kromě záběrů známých a krásných míst v Česku, jako jsou třeba Šumava nebo Krkonoše, vyhledával také nové a překvapivé pohledy na českou a moravskou krajinu. Nyní je výběr z této kolekce k vidění v karlínské Fragment Gallery, a to až do konce sprna.

"Většina snímků vznikala cíleně: vymyslím si téma, možnosti proberu s pilotem, který pak udělá letový plán," vysvětluje Dan Materna. "Když nastane vhodné počasí, jasno a dobrá viditelnost, letíme nad vytipovaná místa. Během přeletů samozřejmě vyhlížím z okna a hledám další motivy. Část snímků tak vznikne vlastně náhodou, třeba moje oblíbená fotografie louky za domem, která je posetá novými bazény čekajícími na své kupce," dodává. Fotografie byly snímány z mnoha typů letadel i vrtulníků, většina vznikla ve spolupráci s pilotem Miroslavem Kovářem a z jeho letadel L200 Morava. Dan Materna: Ukázka z výstavy Česko z letadla v pražské galerii Fragment | Foto: Dan Materna Dan Materna vystudoval obor fotografie na Střední průmyslové škole grafické v Praze. V letech 1993-2021 fotografoval pro periodika MF Dnes, iDnes, Lidové noviny a Téma. Od roku 2021 pracuje ve společnosti Czech Photo jako manažer a kurátor soutěže a výstav Czech Press Photo a má na starosti také výstavní program v obou galeriích Czech Photo: Czech Photo Centre a Fragment Gallery. Stále také fotografuje, zaměřuje se na reklamní a portrétní fotografii. Materna za svou práci obdržel řadu ocenění, včetně toho za nejlepší fotografii roku ve fotožurnalistické soutěži Czech Press Photo. Je autorem několika obrazových publikací - Tajemství českého lesa (2009), Já, zlatý retrívr (2013), Česko z letadla (2015), Rok s retrívrem (2017), Když jsem byla štěně (2022), Štěňata na prázdninách (2023). Fragment Gallery se nachází v blízkosti pražské stanice metra Invalidovna a je otevřena od čtvrtka do soboty od 11 do 19 hodin. Více informací najdete na stránkách CzechPhoto.org.