Obloha změní barvu. Do Evropy se žene prach ze Sahary, nejsilněji udeří v pondělí

Do Evropy, včetně Česka, se v současnosti dostává ve vyšších vrstvách atmosféry saharský prach. Jeho koncentrace v atmosféře není vysoká, ale stačí na to, aby obloha získala mírně zakalený vzhled do bíla. Největší koncentrace by prach měl v Česku dosáhnout v pondělí, uvedl dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Prach se do střední Evropy dostává od jihozápadu. Koncentrace prachu může působit, že nebe o tomto víkendu ztratí svou typicky modrou barvu. "Největší koncentrace by se nad naším územím měly vyskytovat během pondělního dne, kdy je i určitá šance, že by se saharský prach mohl slabě vyskytnout i v případném dešti, kterého ale patrně mnoho nebude," uvedl ČHMÚ. Průniky saharského prachu do Česka jsou podle meteorologů relativně běžné a současný případ není nijak výrazný. Výraznou epizodu Česko zažilo loni na Velikonoce, kdy se vliv saharského prachu výrazně promítl i v přízemních koncentracích. Meteorologové proto na přelomu loňského března a dubna vyhlásili smogovou situaci. Prach měl tehdy vliv i na výkon solárních elektráren.