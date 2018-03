Obamovi jednají o vlastním pořadu na internetu, chtěli by přinášet inspirativní příběhy

před 29 minutami

Někdejší první pár Ameriky - Barack a Michelle Obamovi - jednají s internetovou televizí Netflix o natáčení svého programu. Věnovat by se v něm mohli tématům, která už řešili v Bílém domě.

Jako nejmocnější muž planety se Barack Obama objevoval v televizním vysílání po celém světě prakticky každý den. Teď si užívá politického důchodu, na obrazovky by se ale brzy mohl vrátit. Podle deníku New York Times totiž Barack a Michelle Obamovi jednají s internetovou televizí Netflix o vlastním pořadu.

Dohoda však podle deníku ještě není hotová, nicméně by mělo jít o výjimečný program, který bude dostupný jen předplatitelům této on-line služby. Ta má po celém světě přes sto milionů diváků.

Zatím není jisté, jaký formát bude nový pořad mít ani kolik epizod vznikne. Obama však podle New York Times nechce reagovat na současného prezidenta Trumpa ani na své kritiky z řad konzervativců. Přinášet by naopak chtěl "inspirativní příběhy".

Své diváky by si přitom mohl najít. Na Twitteru ho totiž sleduje přes sto milionů lidí, jeho facebooková stránka má pak padesát milionů fanoušků.

Zájem má i Apple a Amazon

Obama by se mohl například věnovat oblastem, jež byly důležité pro jeho prezidentský úřad, jako je zdravotní péče, imigrace, zahraniční politika či změna klimatu. Jeho žena by se pak mohla zabývat například tématem zdravé výživy, kterou propagovala už jako první dáma . Pár by také mohl propůjčit svoji značku dokumentům či hraným pořadům odrážejícím jejich názory a hodnoty.

Kolik by Obamovi za svoje vystupování na Netflixu dostávali peněz, není zatím jasné. Svůj zájem o bývalý prezidentský pár už navíc projevily i další on-line služby - Apple a Amazon.

Barack Obama se přitom po svém odchodu z Bílého domu na veřejnosti příliš neobjevuje. Spolu se svojí ženou sepisuje paměti a také vystupuje na konferencích ve Spojených státech i mimo ně. I jako exprezident ale zůstal ve Washingtonu, kde si koupil dům.