Video, které vešlo do dějin. Obří most se vlnil jako papír, nehoda změnila celý obor

Přesně před 82 lety došlo ve Spojených státech amerických k nehodě mostu, o které se dodnes učí na vysokých školách. Visutý most Tacoma Narrows Bridge se tehdy začal silně vlnit a po chvíli se zřítil do vody. A to jen čtyři měsíce a sedm dní po jeho otevření. Při pádu mostu zemřel černý třínohý kokršpaněl Tubby.

0:32 Zřícení mostu Tacoma Narrows Bridge v roce 1940 | Video: Associated Press

Most, který od roku 1940 zkracoval řidičům na severozápadě amerického státu Washington u města Tacoma cestu přes záliv Pudget Sound, vznikl na základě projektu tehdy uznávaného statika, ruské inženýra Leona S. Moisseiffa. Tacoma Narrows Bridge byl v té době třetím nejdelším visutým mostem na světě. Překonal ho pouze Golden Gate Bridge v San Francisku a George Washington Bridge v New Yorku. Most z oceli a betonu překlenující Tacomskou úžinu byl postaven stejně jako tehdy všechny visuté mosty. Už před jeho stavbou ale zazněla kritika kvůli některým technickým parametrům. Při realizaci si pak inženýři všimli, že když začalo foukat, konstrukce se nechovala tak, jak si mysleli. I přes všechny nedostatky se ale most v červenci 1940 slavnostně otevřel veřejnosti. Už tenkrát se ale při větrném počasí jeho mostovka (část konstrukce mostu, jejímž účelem je přenášet zatížení na hlavní nosnou konstrukci mostu) začala vlnit. Proto se mostu začalo říkat "Cválající Gertie". Most se začal silně vlnit Někteří lidé se mostu raději vyhýbali a volili delší trasu po souši, jiné ale naopak jeho vlnění lákalo a most se stal turistickou atrakcí. Jeho houpání se inženýři snažili vylepšit šikmými lany, ale ani to nezabránilo tragédii. K té došlo 7. listopadu 1940, kdy foukal silný vítr o 65 km/h. I když byl most postaven s tím, že měl odolat větru až o rychlosti 190 km/h, došlo k tzv. aeroelastickému chvění, fyzikálnímu jevu, při kterém se mostovka začala kroutit. Most byl postavený tak, že byl překážkou větru, který ho proto rozhoupal. Nakonec se Tacoma Narrows Bridge prolomil a zhroutil do vody. V době kolapsu mostu se na něm nacházelo pouze jedno auto, a to vůz novináře Leonarda Coatswortha, kterému se ale podařilo vystoupit a z mostu utéct. V autě ale nechal svého třínohého kokršpaněla Tubbyho. Zkoušel se pro něj společně s dvěma dalšími muži vrátit. Jednomu se podařilo dostat se až k vozu, pes ho ale ve stresu pokousal, tudíž se mu ho nepodařilo dostat ven a pes se společně s autem a konstrukcí mostu zřítil do zálivu. Změnil obor a dodnes se o něm učí Rozebrání zbytků mostu začalo krátce po jeho pádu a skončilo v květnu 1943. Výstavbu nového mostu zkomplikoval vstup Spojených států amerických do druhé světové války. Po novém mostě se tak řidiči mohli projet až v roce 1950. Ten stále stojí na místě toho původního. V roce 2007 byl pak vedle něj kvůli kapacitě otevřen ještě druhý, východní most. O zřícení původního mostu Tacoma Narrows Bridge se dodnes učí na vysokých školách v oborech stavebnictví, fyziky či architektury. Jeho pád významně ovlivnil pozdější stavby mostů a do budoucna velmi ovlivnil celý obor aeroelastiky a aerodynamiky.