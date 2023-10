O firemní fotovoltaiku je stále větší zájem

České firmy šetří na provozních nákladech až desítky procent díky fotovoltaickým elektrárnám.

Firemní fotovoltaické elektrárny na svůj boom sice ještě čekají, přesto už je patrný vysoký zájem ze strany firem o jejich instalace. Důvod je jednoznačný: Firmy, ale i různé komerční objekty či skladovací haly a hospodářská stavení mají na střechách dostatek místa pro umístění potřebné kapacity na výrobu energie pro vlastní spotřebu. S fotovoltaickou elektrárnou za spotřebovanou energii totiž platí až o 70 % méně.

Příkladem využití plochy haly pro instalaci fotovoltaické elektrárny je areál v Libochovicích. Jeho spolumajitel, Otakar Šašek, k tomu poznamenává: "Naše instalace by nám měla pokrýt minimálně 60 procent spotřeby celého areálu. Poslední faktura, kdy už do vyúčtování zasáhla fotovoltaika, byla o 60 procent nižší než v předchozích měsících." Celkový výkon elektrárny, kterou instalovala společnost Acetex, je 45,2 kWp. Kapacitu na její případné rozšíření areál ještě má.

Instalace elektráren s výkonem od 50 kWp až po 10 MWp

Realizace fotovoltaiky v areálu v Libochovicích patří k těm menším. Do výkonu 50 kWp není potřeba žádné stavební povolení ani registrace u Energetického regulačního úřadu. Většina firemních fotovoltaik ale výkon 50 kWp snadno přesáhne. Proto neexistuje jedno univerzální řešení pro komerční instalace, vše se řeší na individuální bázi.

"Každá instalace fotovoltaické elektrárny pro firemní sektor pro nás znamená novou zkušenost. Vždy je něčím specifická. Tím, že máme silný a zkušený tým jak certifikovaných montážních týmů, tak i revizních techniků, elektrikářů a projektantů, vždy dokážeme najít pro klienta odpovídající řešení. Je to ale o individuálním přístupu," vysvětluje specifika firemních fotovoltaických elektráren René Milota, jednatel společnosti Acetex.

Osobní obhlídka objektu je základ

Celý proces přípravy začíná osobní prohlídkou objektu nebo pozemku, kde je plánovaná výstavba fotovoltaické elektrárny. Na a základě posbíraných informací se zpracuje studii připojitelnosti. Právě při osobní konzultaci a obhlídce se také ujasní individuální a specifické požadavky klienta a budoucí výkon elektrárny, který může být až do 10 MWp.

René Milota dodává: "S firemní instalací s výkonem nad 50 kWp je spojena řada administrativy, ať už to jsou studie proveditelnosti a připojitelnosti včetně smlouvy s distributorem, stavební povolení a registrace u Energetického regulačního úřadu, vyřízení dotace či podklady požární bezpečnosti. Veškeré podklady připravíme a vyřídíme na základě plné moci za klienta."

Jak bude dlouho trvat instalace firemní fotovoltaiky, lze těžko paušalizovat, protože jsou rozdíly mezi instalací elektrárny s výkonem 50 kWp a 10 MWp. Co je ale jednotné, jsou instalované technologie: "My pro naše instalace používáme jen značkové a vysoce kvalitní komponenty, jakou jsou AEG, Canadian Solar, Wattsonic, Solar Edge, Huawei či GoodWe. Zajišťujeme u nich i pozáruční servis, třeba u panelů AEG je produktová záruka 25 let," uzavírá jednatel Acetexu René Milota.