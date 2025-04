Ty nejostřejší scény točili pornoherci. Režisérka filmu Její tělo musela na kobereček

Film Její tělo byl pro herečku Natálii Germáni nejtěžší rolí v její kariéře. S režisérkou Natálií Císařovskou si předem určila přesné hranice nahoty a choulostivější scény natáčela dublérka. Proti znázornění reality pornobyznysu se ohradil bývalý producent Andrey Absolonové, kterou Germáni ve snímku ztvárnila, Oldřich Widman. Podívejte se na nový díl pořadu Historky z placu.

Podle exproducenta režisérka "nepochopila, že porno v době Andrey bylo úplně jiné než dnes a české ženy byly tehdy ‘stars’." Widman zkritizoval také herecký výkon Germáni. "Ona je hezká ženská, je fotogenická, ale to, co předvedli v tom filmu? Prostě unylý pohyby, záběry na tvář, nuda, to nikoho nezajímá," zhodnotil film Oldřich Widman v podcastu Už budu!

Herečka se před natáčením setkala s profesionálními sportovci, ale i pornoherci. Germáni uvedla, že v ní setkání s porhnoherci vyvolávalo spíše nepříjemné pocity. "Pořád jsem si představovala, co ve své práci dělají a nedokázala jsem se toho nánosu zbavit," řekla.

Natáčení se zúčastnili i skuteční pornoherci. Když se natáčelo v obýváku bytu, pornoherci měli podle Císařovské takovou radost, že jsou v opravdovém filmu, že to "rozjeli naplno". Majitelka bytu si pak kvůli tomu režisérku vzala na kobereček.

